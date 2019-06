TC Nivelles - Vingt mois de prison avec sursis pour avoir poursuivi une voiture de police à Incourt

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi Jean D., un habitant d'Incourt né en 1967, à vingt mois de prison assortis d'un sursis probatoire de trois ans. Il était poursuivi pour des outrages à un magistrat et envers des policiers, ainsi que des faits d'entrave méchante à la circulation survenus le 27 avril 2018. Ce jour-là, il avait initié une sorte de course-poursuite à l'envers: il voulait rattraper une voiture de police dans laquelle se trouvait son fils, forçant les policiers à circuler à 140 km/h et à appeler des renforts pour lui échapper.

Vu le casier judiciaire déjà lourd du prévenu, son épouse a prétendu, alors qu'elle était passagère de la voiture poursuivant la police, que c'était elle qui se trouvait au volant. Les policiers avaient indiqué le contraire dans leurs procès-verbaux, et le tribunal a acquitté cette femme vendredi pour les faits d'entrave méchante à la circulation. Seuls des outrages envers les policiers ont été retenus à son encontre: elle bénéficie de la suspension du prononcé.

Toutes les préventions sont liées à une même problématique, qui concerne les enfants du couple que le tribunal de la jeunesse a décidé de placer à l'extérieur de la famille le 18 avril 2018. Présent, Jean D. s'est précipité sur le magistrat avec un air agressif et les policiers qui avaient été appelés sur place ont dû intervenir. Le prévenu avait alors proféré des menaces et le juge avait été escorté ensuite par la police pour éviter les représailles.

Le 27 avril 2018, lorsque cette décision a été mise en œuvre et qu'un des fils du couple a été pris en charge par une équipe de police, les prévenus ont poursuivi la voiture des policiers. Pour maintenir la distance, les agents ont dû actionner leur sirène, monter jusqu'à 140 km/h et appeler une patrouille pour intercepter le véhicule dans lequel se trouvait Jean D. et son épouse.