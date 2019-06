BX1 met Proximus en demeure, dénonçant la réorganisation des chaînes: «C’est un assassinat»

La chaîne de télévision locale BX1 a envoyé vendredi une mise en demeure à l’opérateur de télécommunications Proximus, indique son directeur général Marc de Haan à Belga, confirmant une information du Soir.

La chaîne bruxelloise conteste la réorganisation des chaînes sur Proximus TV, qui la fait passer de la 25e à la 160e place.

«Cette mesure va avoir un impact grave sur notre audience, d’autant que 47% de notre public nous regarde via Proximus TV. Former trois chiffres sur la télécommande pour trouver une chaîne? On sait que les téléspectateurs ne le font pas», déplore Marc de Haan, directeur général de BX1, auprès du Soir. «Nos téléspectateurs ne vont plus nous retrouver. […] C’est un assassinat», enchaîne-t-il auprès de Belga, ajoutant qu’il n’avait été averti de ce changement que de manière «sibylline».

M. de Haan considère cette décision comme doublement illégale. Elle violerait tout d’abord le contrat de diffusion liant BX1 et Proximus, qui stipule que la télévision locale bruxelloise doit se retrouver dans l’offre de base francophone du distributeur.

Ensuite, elle violerait le nouveau décret sur les services de médias audiovisuels (SMA), selon lequel «le service de télévision locale dans sa zone de couverture doit être positionné par défaut parmi les quinze premières positions de l’offre de base des distributeurs». Ce décret a été adopté l’an dernier et les opérateurs télécoms avaient deux ans pour s’y conformer. «C’est curieux qu’alors qu’une année est déjà passée, Proximus réorganise ses chaînes pour détériorer notre situation», dénonce M. De Haan.

Proximus rétorque, lui, au Soir que la notion d’offre de base n’a rien à voir avec la numérotation. Elle désigne les chaînes accessibles aux clients ayant opté pour un abonnement TV simple, sans option.

«Si Proximus ne revient pas sur sa décision, nous envisagerons toutes les actions possibles: en justice (référé), devant le CSA», prévient Marc de Haan. Aucune date butoir n’a été donnée à l’opérateur, «nous attendons de voir comment Proximus va réagir», glisse-t-il à Belga.