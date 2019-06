Quinze mois de prison ferme pour s’en être pris violemment à son ex-femme à Waterloo

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi Marc B., un habitant d’Ottignies âgé de 41 ans, à quinze mois d’emprisonnement ferme et à une amende de 800 euros.

L’intéressé était poursuivi pour s’en être violemment pris à son ex-femme, le 5 novembre 2018 à Waterloo, en présence de son jeune fils. Il avait déjà été condamné à une peine de 20 mois de prison avec sursis en 2013 et à l’audience, il niait les nouveaux faits qui lui étaient reprochés. Ce qui n’enchantait manifestement pas son avocat, qui ne voulait pas plaider contre les éléments du dossier.

«Mon client ne veut pas changer de version alors que le certificat médical est imparable. Il a besoin d’un suivi, il a besoin d’être protégé contre son gré», avait ainsi plaidé l’avocat de la défense à l’audience, alors que le prévenu maintenait qu’il n’avait rien fait et voulait être acquitté. Il a précisé qu’il avait d’ailleurs déposé plainte pour calomnie et diffamation contre la partie civile.

Celle-ci, lors de l’intervention de la police, a notamment expliqué que le prévenu l’avait étranglée en bloquant ses jambes autour de son cou, et qu’elle ne parvenait plus à respirer. Les constatations médicales accréditaient les explications de la victime et le ministère public, qui estimait que la dame était «passée par le chas de l’aiguille» ce jour-là, avait requis deux ans de prison ferme.