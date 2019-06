Une seconde voiture partagée Cambio sur le parking de la gare de Tournai

Une Cambio remplace 13 voitures sur la route et les parkings. Ce qui en fait 26 pour Tournai… Com.

Pour répondre à la demande des utilisateurs - on en compte 32 pour la 1re Cambio - une seconde voiture partagée est désormais disponible à Tournai.

Si elles sont apparues à Namur en mai 2002 déjà, il aura fallu attendre décembre 2016 pour que la première voiture partagée de la société Cambio se parque à Tournai.

Pour ceux et celles qui l’ignoreraient encore, ce système permet de mettre à disposition des utilisateurs une voiture le temps nécessaire à son utilisation. Dans le cas d’espèce, après s’être inscrit sur le site de la société (et avoir payé l’abonnement), le loueur peut prendre possession de son véhicule dans la station de son choix et le ramener - propre et le plein effectué, bien entendu - là où il l’aura retirée.

Un système qui se veut complémentaire aux transports en commun et qui permet, si l’on en croit Nicolas Bodelet, fleet manager chez Cambio, de remplacer 13 véhicules par voiture Cambio utilisée. Certains utilisateurs allant jusqu’à revendre leur propre voiture lorsqu’ils deviennent clients de ce système leur permettant d’oublier les contraintes liées à l’utilisation d’une voiture personnelle (paiement de l’assurance, entretien…).

À Tournai, Cambio séduit pas moins de 32 utilisateurs pour la première voiture. D’où l’intérêt d’en mettre une seconde en circulation et ce, tout comme la première, sur un emplacement de parking mis à la disposition de la société par la Ville, sécurisé et garanti via une petite barrière que seul l’utilisateur peut ouvrir ou refermer.

Le choix d’emplacements situés devant la gare s’inscrit dans la philosophie de cette initiative qui vise clairement la complémentarité avec les transports en commun.

Plus de 500 stations

En Belgique, Cambio met à disposition pas moins de 1 330 voitures partagées réparties sur 544 stations dans 50 villes différentes; le nombre de ces dernières étant bien entendu plus important dans des grosses villes comme Anvers, par exemple, que dans des localités de plus petite taille. Cela représente un total de 37 500 utilisateurs.

Une dernière précision: la marque et le type des voitures - remplacées tous les 5 ans - peuvent aussi varier d’une ville à l’autre, selon la demande.

À Tournai, ce sont des C3 qui attendent les utilisateurs sur le parking de la gare, côté boulevard.

Bonne route...