Onze prévenus pour un important trafic de véhicules et de pièces volées

Un important trafic de véhicules et de pièces volées a été évoqué vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur.

Onze prévenus comparaissent dans cette affaire, pour 83 préventions. Les enquêteurs ont relevé la trace de près de 59 véhicules différents dans les ateliers du principal prévenu, Michael B.

Selon le parquet de Namur, ce trafic, qui a eu lieu entre 2014 et 2016, était l’œuvre d’une organisation criminelle et impliquait des garagistes et des ouvriers, mais aussi les compagnes de certains.

Michael B. achetait des moteurs cassés, pour les réparer et les revendre. À de rares exceptions, il reconnaît les préventions de recel, de véhicules entiers (3BMW et une vieille Golf), mais surtout de pièces détachées qui étaient dispersées dans des hangars à Bois-de-Villers, Jambes, Jemeppe-sur-Sambre: boîtes électroniques, boîtes de vitesse, clés, radios, boîtes à gants, plaques, airbag latéral, pare-chocs,… Ces pièces volées, d’origine délictueuse, Michael s’en servait pour construire ou réparer des moteurs qu’il revendait par la suite.

Le principal prévenu, désigné comme dirigeant de l’association criminelle avec Vincent F., confesse: «Les pièces volées, c’était moi qui gérait cela uniquement, je n’avais pas besoin de Vincent pour cela, je fais du recel depuis 25 ans et il n’avait rien à m’apporter. Il n’y a donc pas d’organisation criminelle.»

Les trois ouvriers qui comparaissaient affirment ne pas avoir pris part à ce trafic, même s’ils avouent avoir parfois eu des soupçons quant à l’origine des pièces.

La question du blanchiment de l’argent sale (une somme de 155 000 euros pour Michael) a également été évoquée. Vincent et Michael nient ces préventions. Le parquet annonce déjà la demande de confiscation de sommes très importantes. Suite le 14 juin.