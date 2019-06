Un piano pour un moment de grâce en gare de Liège-Guillemins

Manon Moemaers, quel est ce morceau que vous avez joué aux Guillemins?

C’est un de mes morceaux, un de mes préférés. Il s’appelle Liberté et j’aime beaucoup le jouer dans des gares et d’autres lieux publics, justement. Dans mon idéal, j’espère qu’un jour tout le monde se sentira libre, dans le monde.

Mon projet, c’est d’aller dans des pays du monde entier et de jouer ce titre dans des lieux publics. Ce serait à chaque fois filmé et au final, tout se retrouverait dans une vidéo qui délivrerait un message prônant la liberté.

Un piano qui voyage de gare en gare et qui se pose ici aux Guillemins, est-ce une initative qui vous plaît, en tant que pianiste?

Ça me plaît beaucoup parce qu’il règne dans un endroit comme celui-ci une ambiance plus libérée que dans un concert. C’est une situation qui permet à tout le monde d’en profiter… ou d’être libre de ne pas en profiter. On s’arrête ou on ne s’arrête pas, on écoute ou on n’écoute pas.

Surtout, c’est un moyen de passer un bon moment ensemble, même avec des gens complètement inconnues. Cela nous unit, d’une certaine façon. C’est très chouette et très beau.

L’idée qu’un tel instrument soit mis à la disposition de chacun, même des personnes n’ayant jamais touché un piano, vous plaît-elle?

Absolument. D’ailleurs, moi, ça me plaît aussi de regarder de jeunes (ou pas jeunes, d’ailleurs) qui s’essayent au piano. Et qui prennent du plaisir à l’essayer, à le toucher, même s’ils ne sont pas musiciens professionnels ou carrément pas musiciens du tout. C’est surtout ça qui est important: le plaisir.

Infos sur Manon Moemaers: www.pianomam.com