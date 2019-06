Roberto Martinez prévient: «Dans le football international, tu dois toujours être au top»

La Belgique affrontera samedi le Kazakhstan dans son troisième match de qualification à l’Euro 2020.

Le sélectionneur Roberto Martinez a mis ses joueurs en garde vendredi: «le match en Suisse (défaite 5-2 en novembre) a montré que dans le football international, tu dois toujours être au top, sinon tu ne gagnes pas.»

Le Kazakhstan figure à la 116e place du classement FIFA. Mais Martinez prévient: «le Kazakhstan a très bien commencé ces qualifications, il a été impressionnant contre l’Écosse (victoire 3-0). L’équipe est en forme, car le championnat national est toujours en cours. Depuis janvier, il y a un nouveau sélectionneur, Michal Bilek. Et il a montré comment il veut jouer au football. Nous voulons prendre les trois points à domicile.»

Martinez n’a pas échappé aux questions concernant le probable transfert d’Eden Hazard au Real Madrid. Mais le technicien espagnol a botté en touche. «Cela fait un an qu’on entend des rumeurs sur Hazard et le Real Madrid. Le focus est mis sur le Kazakhstan et l’Écosse. Nous devons prendre six points dans ces deux rencontres car nous avons des déplacements difficiles au Kazakhstan et en Russie dans quelques mois. Eden est relax, comme d’habitude. Il se comporte normalement, c’est un professionnel.»

Martinez enregistre lors de ce rassemblement le retour de Kevin De Bruyne après un an d’absence. «C’était une déception de ne pas l’avoir vu depuis la Coupe du monde. C’est bien de le revoir», a commenté le sélectionneur, qui est ravi des performances de Youri Tielemans, chargé de remplacer ‘KDB’durant son absence. «Tielemans a été impressionnant depuis son premier match. Lors du dernier rassemblement, il a eu un rôle de leader. Je ne veux pas oublier Leander Dendoncker (titularisé également lors des deux matchs de mars, NDLR). Tant Leander que Youri se sont illustrés. Nous voulons être aussi forts que possible. Je suis ravi de voir Tielemans grandir. C’est un futur capitaine de la Belgique, j’en suis convaincu».

Ce match arrive en fin de saison, une semaine après la finale de la Ligue des Champions. Jeudi, en demi-finale de la Ligue des Nations, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a laissé initialement sur le banc les joueurs ayant disputé la finale. Trois joueurs belges sont dans le cas, Divock Origi, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, tandis que Simon Mignolet était sur le banc. «Cela ne me semble pas nécessaire pour nous», a expliqué Martinez. «Origi est toujours souriant et est en confiance. Jan et Toby se sont repris après la déception de la finale perdue. Et Simon a montré qu’il est important dans un groupe.»

Martinez a donc à sa disposition un noyau de 28 joueurs. «C’est un luxe de pouvoir compter sur un effectif ‘fit’. Nous avions appelé 28 joueurs car il y avait des blessés lors du rassemblement précédent et qu’il faut analyser toutes les données concernant les joueurs ainsi que pallier les éventuelles blessures ou fatigues.»