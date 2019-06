PHOTOS | Saint-Mengold, en avant les histoires!

Depuis aujourd’hui, l’exposition de Playmobil «Contes et légendes» est à voir à l’espace Saint-Mengold, à Huy. Elle a lieu dans le cadre des Septennales.

Dragons, princesses, sorcières et autres créatures en plastique ont pris leur quartier sous les voûtes de l’espace Saint-Mengold, à Huy. Une exposition de P¨laymobiles y a ouvert ses portes aujourd’hui dans le cadre des Septennales. Elle aura lieu jusqu’au 15 août (date du cortège qui aura lieu dans la cité mosane). Cortège qui a aussi été mis en scène avec le célèbre jouet, mais dans la galerie du Nouvel Essor au musée communal.

Organisée par la Ville de Huy, en collaboration avec le centre culturel et l’ASBL Septennales, cette exposition met en scène les petits personnages colorés dans une douzaine de tableaux évocatrice de contes et légendes bien connus: Peau d’âne, Gulivert, Barbe Bleue, Aladin, Blanche Neige… «L’idée n’est pas de présenter les Playmobil comme on peut les voir sur les boîtes d’emballage, explique le Parisien Dominique Béthune, collectionneur à qui appartiennent les pièces ici présentées. Mais de créer des bâtiments jamais vus, en mélangeant les pièces et les idées.»

L’exposition est accessible du mardi au dimanche de 14 h à 18 h (du 7 au 30 juin) et du lundi au dimanche de 14 h à 18 h (du 1er juillet au 15 août). Tarifs: 3€ pour les adultes (dès 18 ans), 2€ pour les enfants (de 6 à 18 ans), 2€ pour les groupes de minimum 15 personnes et gratuit pour les moins de 6 ans.

