Roland-Garros: Kirsten Flipkens et Elise Mertens échouent aux portes de la finale du double dames à Paris

Elise Mertens éliminée à son tour

Associée à la Bélarusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens a également été éliminée aux portes de la finale du double dames aux Internationaux de France à Roland-Garros, ce vendredi à la Porte d’Auteuil.

Sur la terre battue parisienne, Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont été battues en deux manches – 6-2, 6-1 en 1 heure 13 minutes – par la deuxième paire tête de série du tournoi formée par la Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos.

Elise Mertens aurait pu devenir numéro 1 mondiale en double en cas de victoire à Paris. Elle ne pourra donc détrôner la Tchèque Katerina Siniakova, laissant ce soin à Kristina Mladenovic, nouvelle numéro 1 mondiale en double lundi. La Française et sa partenaire joueront en finale face aux Chinoises Yingying Duan et Saisai Zheng, victorieuse de leur côté en demi-finale de Kirsten Flipkens et la Suédoise Johanna Larsson 6-4, 6-4 dans l’autre demi-finale (voir ci-dessus).

Il n’y aura donc pas de Belges en finale du double dames à Paris.