Mons: apprendre à manifester à l’université

L’École de Droit UMons-ULB organise ce samedi 8 juin, au sein de l’UMONS, son 5e et dernier atelier constitutionnel «La Constitution pour tou.te.s».

Au début de l’année, l’école de Droit de l’UMons-ULB a lancé un cycle d’ateliers ouverts à tous sur la Constitution. Cette initiative a vu le jour suite aux manifestations des Gilets Jaunes et leurs revendications ayant trait au «référendum d’initiative citoyenne». C’était aussi une façon de fêter les 100 ans du vote universel (masculin).

Ce samedi, ce sera le dernier atelier et il portera sur le droit de manifester. Un thème on ne peut plus brûlant après les manifestations des Gilets Jaunes et des jeunes pour le climat.

Dernier épisode en date, le 26 mai dernier, où deux formes d’expression démocratique se sont côtoyées: le droit de vote dans les bureaux de vote et le droit de manifester dans les rues bruxelloises. Comme en décembre 2018, le rassemblement des Gilets Jaunes du 26 mai a donné lieu à plusieurs centaines d’arrestation administrative.

– Que disent la Convention européenne, la Constitution et la loi et sur le droit de manifester?

– Quelles sont les limites au droit de manifester?

– Quelles sont les limites à l’intervention des autorités et des forces de police face à un rassemblement?

– Une manifestation sans autorisation est-elle une manifestation interdite?

Autant de questions qui seront abordées à cet atelier constitutionnel animé par Anne-Emmanuelle Bourgaux, constitutionnaliste à l’Université de Mons, ouvert à tou.te.s. Ce sera ce samedi 8 juin, de 9 h 30 à 12h30 . Rendez-vous à l’École de Droit de l’UMons, Place Warocqué, 17 à 7000 Mons. Un mini-atelier est aussi prévu pour les enfants, parce qu’aujourd’hui, les enfants aussi manifestent.