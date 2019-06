Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Le cabriolet belge, plutôt d’occasion et à essence ; Soigner son animal quand on a peu de moyens, c'est possible ; Le monde entier prend d’assaut la citadelle ; Bruxelles s’emballe pour le zéro déchet; 250€ pour ne pas avoir clôturé deux ruisseaux ; ... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 7 juin.

1

Une amende de 250€ pour ne pas avoir clôturé deux ruisseaux

Un agriculteur cinacien est condamné à une amende de 250€ </B>pour ne pas avoir protégé deux cours d’eau des vaches. Il conteste.

2

MR: le mail appelant à ne pas voter pour Anne Barzin va laisser des traces

Par e-mail, Thibault Bouvier a donné de très «fermes» consignes de vote à ses copains du MR bruyérois. La méthode choque. Aussi en interne.

3

Bruxelles s’emballe pour le zéro déchet (18) | «Qui a le temps pour cuisiner un bouillon de 8h?»

«Mon Bouillon» met le bon vieux remède de grand-mère à la sauce «zéro déchet»: dans le bouillon d’Antoinette Godin et Mariannick Bossut, des carcasses de viande bio et des légumes récupérés sur les marchés. Ça se boit comme une tisane et c’est plein de nutriments. Le concept vient de remporter le prix Triodos du Greenlab 2019.

4

Grimp Day: le monde entier prend d’assaut la citadelle

Au pied de la citadelle, cinq secouristes chinois s’échauffent. Ils sont à quelques instants de se lancer sur le parcours commando du 1er jour de la 14e édition du Grimp Day, cette compétition qui réunit pompiers, protection civile, armée ou encore police du monde entier (États-Unis, Taïwan, Chine, Roumanie, Canada…). Et les ateliers qui les attendent, axés sur les spécificités du métier de secouristes en milieux urbains, naturels et artificiels, sont loin d’être une partie de plaisir.

5

VIDÉO | Un vol en escadrille au-dessus de la Belgique pour commémorer le D-Day

Le ciel était couvert ce jeudi après-midi au-dessus de Namur. Ce qui n’a pas empêché quelques férus d’aviation de gagner le haut de la citadelle pour attendre le passage d’une escadrille de F-16.

Une escadrille un peu particulière, composée de 7 avions venus de la base de Florennes. Ils ont survolé les principales villes du pays: Mons, Charleroi, Namur, Liège, Hasselt, Anvers, Gand, Bruges et finalement Bruxelles, où un mythique Spitfire devait rejoindre deux de ces F-16. les cinq autres n’étant pas autorisés à survoler la capitale.

6

Soigner son animal quand on a peu de moyens, c'est possible grâce à la SPA

Un chien, un chat, voire un autre animal, sont souvent des compagnons inestimables pour une partie de la population, en particulier pour les personnes âgées et/ou seules. Mais le constat est là: lorsque l’animal a besoin de soins vétérinaires, il n’est pas rare que certains y renoncent, faute de moyens financiers suffisants. C’est que ce domaine, rappelons-le, échappe évidemment au champ de la Sécurité sociale…

7

INFOGRAPHIES | Le cabriolet belge, plutôt d’occasion et à essence

En 2018, en Belgique, les professionnels du secteur automobile ont vendu 12.468 cabriolets d’occasion tandis que seulement 2.917 décapotables neuves ont été immatriculées.

8

Construit en 1945 après la guerre, le viaduc va subir un sérieux coup de neuf

Vu le très mauvais état du pont sur le chemin de fer situé rue des Écoles, une voirie à hiérarchie principale, sur une des pénétrantes dans le village, le collège communal guibertin a initié, il y a quelques semaines, une réunion avec Infrabel, gestionnaire des infrastructures ferroviaires belges. «Car, construit en 1945 afin de remplacer la passerelle métallique détruite pendant la guerre, le viaduc de Mont-Saint-Guibert, comme il est surnommé, a effectivement besoin d’un sérieux coup de neuf», a expliqué, lors du récent conseil communal, Patrick Bouché (MSG Co-Hé-sion), échevin des Travaux.

9

Déclarations mandats/rémunérations: aucun déchu mais 134 inéligibles

Cette année, il n’y aura pas de déchus pour non-déclaration de mandats ou déclaration défaillante. Mais l’inéligibilité a néanmoins été prononcée dans une centaine de cas.

10

Christian Benteke: «Je ne veux pas partir comme un voleur»

Christian Benteke est à un tournant de sa carrière après une saison catastrophique à Crystal Palace. Fit, il garde espoir.

