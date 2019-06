Soignies: le rond-point des Archers est totalement ouvert à la circulation

La totalité du rond-point des Archers est ouverte à la circulation depuis ce matin. La dernière phase du chantier concernant le réaménagement de l’embranchement de la chaussée de Mons pourra débuter dès mardi.

En pratique, la rue Prévot a été mise à double sens de circulation. Durant la dernière phase des travaux, la chaussée de Mons (côte Le Rœulx) sera fermée à la circulation à hauteur du chantier.

Cette voirie et la chaussée du Rœulx (jusqu’à la rue Prévot) seront dès lors mises en voie sans issue et réservées à la circulation locale. Les habitations, les commerces et le parking de la gare resteront bien entendu accessibles durant cette 3e et dernière phase du chantier.

À hauteur du Carrefour de la «Source», la priorité sera donnée aux deux principaux axes de circulation: rue Prévot et chaussée du Rœulx (côté le Rœulx).

La fin de cette ultime phase de travaux est prévue pour la deuxième quinzaine d’août. La circulation pourra donc reprendre normalement sur cet axe dès la rentrée.