Assassinat de Valentin Vermeesch: les cinq faits marquants de cette semaine

Voilà cinq semaines que la cour d’assises de Liège se penche sur l’affaire Valentin Vermeesch, ce jeune Wanzois, de 18 ans, qui a été torturé par ses amis avant d’être jeté vivant dans la Meuse.

L’agenda du procès des bourreaux de Valentin Vermeesch a été quelque peu chahuté ces deux dernières semaines. Suite au risque de contagion à la rougeole, une pause de 8 jours a été décidée. Après la phase consacrée à l’instruction de l’enquête et à l’audition des témoins de moralité, le procès est entré dans une seconde phase avec les interventions des avocats et du ministère public. Après les plaidoiries et le réquisitoire, les jurés et les magistrats pourront alors seulement se retirer pour décider de la culpabilité (ou non) des accusés et, le cas échéant, des peines à leur infliger.

On fait le point sur les faits marquants de ces derniers jours.

1. Le procès suspendu 8 jours

En raison d’un risque de propagation de la rougeole, dont plusieurs cas ont été détectés à la prison de Lantin, où sont logés les accusés, le procès a été suspendu durant 8 jours du 27!5 au 3!6. Si ce report aura un impact sur une autre cour d’assises, c’est aussi et surtout un coup dur pour les parties civiles.

«Elles attendent depuis plusieurs années qu’une décision tombe par rapport à ce qui est arrivé à Valentin.» Par ailleurs une jurée enceinte a fait savoir qu’il lui était contre-indiqué de poursuivre sa fonction et a été remplacée.

2. Tous coupables d’assassinat

«L’inquiétant monsieur Hart», «Belinda, la menteuse», «Le “ fragile ” Dorian», «Loïck, le Calimero» et «Killian, l’indifférent»: c’est ainsi qu’Alexandre Wilmotte, avocat de la partie civile, a défini chacun des cinq accusés. Il a réclamé une culpabilité d’assassinat, en qualité d’auteur ou de coauteur, pour les cinq accusés.

La partie civile a insisté sur la barbarie et le sadisme manifestés par les accusés lors des faits.

Même chose pour le réquisitoire de l’avocate générale Pascale Schils. Elle a insisté sur la responsabilité de chacun des accusés.

«Ils ont tous choisi d’agir et de rester. Pendant toute la soirée, ils ont été conscients du caractère odieux de ce qu’ils faisaient. Personne n’a été contraint et tous y ont trouvé du plaisir: les rires et les quolibets sur les vidéos, c’était peut-être ça le plus dur.»

3. Quinze secondes de silence: «Un triste malheur dans un monde de fous»

Quinze secondes de silence ont été demandées en souvenir de Valentin par Alexandre Wilmotte avant que l’avocat n’enchaîne, en s’adressant une dernière fois aux jurés: «Je me suis rendu sur sa tombe. Il y est écrit “ Triste malheur dans un monde de fous ”: c’est vous, qui allez dire dans quel monde nous et nos enfants vont vivre.»

Il a ensuite formulé le vœu, qu’un jour, les accusés aillent «formuler des excuses sincères sur cette tombe pour prendre, à votre tour, la mesure de ce que vous avez commis» avant de conclure: «J’aurais espéré lui apporter plus qu’une plaidoirie mais j’espère modestement avoir défendu sa mémoire et son honneur pour que jamais on n’oublie l’enfant gentil et attachant qu’il était.»

« Pour que jamais on n’oublie l’enfant gentil et attachant qu’il était »

4. Suicide judiciaire d’Alexandre Hart

Les avocats des accusés se sont succédé cette semaine pour défendre leur client. Me Renaud Molders-Pierre a été le premier avocat de la défense à plaider, pour Alexandre Hart, a ensuite tenu à évoquer la relation que Me Sophie Gorlé ont (eue) avec leur client. Le fait qu’il n’a pas aidé ses avocats à le défendre, qu’il a fallu le faire à l’insu de son plein gré.

«Alexandre Hart, leader du groupe? C’est une version qui arrange évidemment tout le monde mais je me demande surtout s’il ne prend pas plus de responsabilités que les siennes, par bravade ou par provocation. Il existe des indices de “surculpabilisation” dans le rôle qu’il s’attribue dans la dynamique de groupe. L’épisode du chat (où l’accusé a dit avoir tué un chat à coups de pelle), c’est le sommet de sa stratégie de duperie de ses avocats! Que voulez-vous qu’on dise après ça? D’ailleurs, vous étiez où, au moment de l’assassinat de Kennedy? Non, ne répondez pas, il vaut mieux…»

Pour l’avocat, cet épisode, qui a fait sourire dans le public, «est pourtant révélateur. Quel accusé dit ça devant une cour d’assises? Celui qui veut attirer l’attention sur lui ou se suicider judiciairement. Mesdames et messieurs, aujourd’hui, vous avez assisté à un suicide judiciaire.»

« Vous étiez où, au moment de l’assassinat de Kennedy? Non, ne répondez pas.. »

5. Des suiveurs mais pas des assassins: «Toi, tu vas payer pour tout ce que tu as fait mais tu n’es pas un assassin!»

S’ils veulent bien reconnaître des coups, des tortures, des viols, les autres accusés prennent leur distance par rapport à l’assassinat.

«Est-ce que Belinda voulait la mort de Valentin? Je vois surtout une jeune personne sous influence, qui n’a pas réalisé les intentions d’Alexandre qui lui a imposé une contrainte psychologique et physique.» a déclaré Me Jean-Dominique Franchimont, son premier avocat.

On a aussi entendu Me Séverine Solfrini, pour Dorian Daniels. Elle aussi, a demandé que l’accusé ne soit pas condamné pour assassinat. Il a toujours dit non et les autres le confirment. Vous ne devez pas juger ici un groupe mais cinq individualités: chacun doit avoir un traitement personnalisé, vous ne pourrez pas faire de package.» Pour Me Solfrini, pour que Dorian soit reconnu coupable de la mort de Valentin, il faudrait qu’il ait su ce qui allait se passer, qu’il se soit associé à Alexandre Hart dans ce but «et ça, on ne peut pas le prouver. OK, il ne va pas bouger mais il va dire non alors que, et les experts l’ont dit, c’est difficile pour lui de dire non à Alexandre, qu’il admire, qui est son modèle».

Pour Loïck Masson, Me Nathan Mallants a ainsi sollicité l’acquittement pour les préventions d’assassinat et de viols. Il reconnaît trois faits: deux scènes de coups et des brûlures avec un briquet dans l’appartement.«Il ne sait pas construire un mensonge. Et quand il vient devant vous aujourd’hui avec la vérité, c’est la vérité. Tactique et Loïck ça ne rime pas et il suffit de lire ses auditions.»

Pour Killian Wilmet, 16 ans au moment des faits, Me Xavier Mercier et Me Sarah Van de Wijngaert, ses avocats, ont reconnu la culpabilité de leur client pour toutes les préventions. Sauf une, celle d’assassinat.«Il a participé aux scènes préalables parce qu’il voulait faire comme les autres, comme les grands, parce que la violence l’amuse, lui procure du plaisir et parce qu’il était sous influence».

Et de clôturer sa plaidoirie, en invectivant du doigt son client: «Toi, tu vas payer pour tout ce que tu as fait mais tu n’es pas un assassin!»