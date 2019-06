VIDÉO | Diablotins: Isaac Mbenza, «un cadre à l’accélération fulgurante»

Du 6 au 16 juin, l’entraîneur adjoint des Espoirs nous présente en quelques mots un membre de la sélection pour l’Euro. Aujourd’hui: Isaac Mbenza.

Dans la vidéo ci-dessus, notre confrère de VOOSport et T2 des Diablotins brosse, en quelques mots, le portrait d’Isaac Mbenza, ailier droit de 23 ans.

Depuis son passage au Standard en 2016, c’est un «joueur qui a beaucoup, beaucoup progressé. Ses deux saisons à Montpellier l’ont énormément aidé».

«Il a une accélération fulgurante et une technique au-dessus de la moyenne», souligne Jean-François Rémy.

Aujourd’hui à Huddersfield, c’est un ailier «avec un bel avenir» et un «cadre de l’équipe sur qui on compte beaucoup offensivement».

FULL TIME Huddersfield 1-1 Man Utd



Isaac Mbenza cancels out Scott McTominay's first-half opener to hold the visitors to a draw that hammers their top-four hopes#HUDMUN pic.twitter.com/2R6vcsWs1p