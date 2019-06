François Pirette invité d’honneur du Doudou 2019

L’humoriste qui a grandi à Jemappes sera l’invité du bourgmestre pour les festivités du Doudou.

Ces dernières années, il était coutumier que l’invité d’honneur du Doudou soit un artiste français, comédien ou chanteur. Lara Fabian, Michel Blanc, Michel Boujenah…

Une fois n’est pas coutume, c’est une célébrité locale qui sera cette fois mise à l’honneur en la personne de l’humoriste François Pirette, invité officiel pour la Ducasse de Mons 2019.

«Pour ma première Ducasse en tant que bourgmestre, j’ai souhaité mettre à l’honneur un Montois. Ses talents d’artiste sont reconnus bien au-delà de notre région. Il est sans conteste un artiste majeur en Wallonie et à Bruxelles et incarne avec l’humour qu’on lui connaît les traits de caractère et les personnages qui nous sont aujourd’hui devenus familiers», explique le bourgmestre Nicolas Martin.

«Comme moi, il est très attaché à notre région de Mons-Borinage. Il est aussi un amoureux de notre folklore et on peut être sûr qu’il vivra ce moment intensément», poursuit-il.

Après une période «je t’aime moi non plus», les liens entre l’humoriste et sa ville natale sont bel et bien rétablis, en témoigne sa présence devenue inamovible dans la programmation du Théâtre Royal de Mons: il sera de retour le 15 décembre dans le cadre de son nouveau spectacle «Borain des Bois».