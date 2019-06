VIDÉO | Diablotins: Dodi Lukebakio, «un talent à l’état brut»

Du 6 au 16 juin, l’entraîneur adjoint des Espoirs nous présente en quelques mots un membre de la sélection pour l’Euro. Aujourd’hui: Dodi Lukebakio.

Dans la vidéo ci-dessus, notre confrère de VOOSport et T2 des Diablotins brosse, en quelques mots, le portrait de Dodi Lukebakio, «un talent à l’état pur».

Joueur de percussion, il sort d’une excellente «saison en Bundesliga avec le Fortuna Düsseldorf, avec notamment un triplé contre le Bayern Munich».

Du haut de ses 21 ans, Lukebakio sera «un élément clé de l’attaque» des Diablotins.

Sur le plan personnel? «C’est un chouette gars, très accueillant, avec qui on apprécie partager des moments de vie».

3 goals against Bayern Munchen!!! That’s a big step... Thanks to my team and thanks to the supporters... #Lukebakio #Goals #FortunaDusseldorf pic.twitter.com/oKtr5TkofB