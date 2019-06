Bradley Cooper et Irina Shayk, c’est fini

Bradley Cooper et Irina Shayk se séparent après quatre ans de relation et une petite fille. Photo News

C’est LA rupture que tout le monde avait vu venir mais que les principaux intéressés se sont acharnés à démentir: Bradley Cooper et Irina Shayk confirment leur séparation.

Après une campagne de promotion intense pour le film «A Star is Born» et surtout une performance incroyablement tendre sur la scène du Kodak Theater lors de la cérémonie des Oscars, les rumeurs de liaison entre Bradley Cooper et Lady Gaga allaient bon train.

Mais tous deux avaient éteint le feu, prétextant que tout cela n’était qu’alchimie à l’écran.

On ne sait si ce sont ces rumeurs d’idylle qui ont ébranlé le couple formé par Bradley Cooper et le mannequin Irina Shayk depuis quatre ans, mais ils confirment leur séparation dans le magazine «People».

La porte-parole du couple se refuse à tout commentaire mais selon un proche, ils seraient séparés depuis quelque temps déjà mais vivraient toujours sous le même toit afin de préserver leur petite fille de 2 ans, Léa De Seine. À présent, ils chercheraient un moyen de partager sa garde.