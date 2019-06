Amour, reliques et chevaux-vapeur: cinq idées de sortie pour la Pentecôte dans le Centre

Rencontrer l’âme sœur dans la cité de l’Amour, faire le tour des Chapelles dans la cité de Saint-Vincent, ou admirer un régiment de chevaux cabrés dans la cité des Loups: nos idées de sortie pour ce week-end de Pentecôte prolongé.

1. Week-end de l’Amour à Écaussinnes

Vous êtes célibataire, cela vous pèse, mais vous n’êtes pas client de la méthode Tinder. Pourquoi ne pas essayer une méthode plus vintage, à savoir le Goûter Matrimonial à Ecaussinnes?

Ce rendez-vous singulier, pour ne pas dire unique, en est à sa 105e édition. Il est tellement lié à la vie sociale écaussinnoise que la commune est aussi appelée cité de l’Amour. Le Goûter Matrimonial est la prolongation d’une vieille coutume appelée l’Arbre de Mai.

La tradition voulait que les jeunes garçons d’un hameau aillent durant la nuit du premier mai couper un arbre et le planter, de nuit, dans le hameau afin que, le lendemain, les jeunes filles décorent l’arbre, organisent une fête et offrent aux jeunes gens un goûter.

Loin de disparaître, le Goûter Matrimonial a grandi au point de devenir le prétexte à trois jours de festivités durant un week-end de Pentecôte placé sous le signe de la rencontre.

Au programme: speed dating le samedi, concerts le dimanche et lundi avec entre autres Suarez et Daddy K, un marché «belle époque», des animations pour enfants et l’incontournable cortège et foire aux célibataires.

Petite précision: pas besoin d’être célibataire pour passer ce week-end à Ecaussinnes, le goûter matrimonial est un rendez-vous de la bonne humeur avant tout.

Infos: www.gouter-matrimonial.be

2. Pentecôte à Soignies

Si dans la région tous les regards se portent déjà vers Mons qui prépare d’arrache-pied le Doudou et la Procession du Car d’Or la semaine prochaine, il ne faudrait pas oublier qu’il y a une autre procession d’importance avant: celle de la Pentecôte à Soignies.

Trois rendez-vous majeurs sont à épingler durant ce week-end de festivités.

Le Grand Tour. Cette marche de prière autour de la ville date de 1262 et son itinéraire couvre un peu plus de 10 km. Dès 6 h au départ de la Collégiale, les châsses sont portées et escortées par les confrères de Saint-Vincent et les pèlerins de chapelle en chapelle. Celles-ci contiennent les ossements de Saint-Vincent (qui a fondé une abbaye à Soignies au VIIe siècle), des reliques de son épouse, Sainte-Waudru, et de deux de leurs enfants: Saint-Landry et Sainte-Madelberte.

La procession historique. Dès la fin du Grand Tour débute la procession historique qui solennise la rentrée des saintes reliques dans la ville. Devant les membres de la confrérie Saint-Vincent se déploie une fresque historique forte d’un millier de figurants, dont 15 groupes musicaux et une centaine de cavaliers. L’évocation couvre différentes époques, des années 600 à 1700…

Départ dès 11 h 00 à partir de la chaussée d’Enghien.

Le podium de la Pentecôte. Chaque samedi de Pentecôte dès 20 h, la Ville de Soignies et le Centre culturel proposent des concerts gratuits sur la Grand-Place. Cette année, la ville s’est associée à Sud Radio qui proposera un concert gratuit de Mister Cover, qui s’était habitué à truster un autre podium ces dernières années: celui du concert du Doudou…

Durant tout le week-end de Pentecôte, se tient aussi la kermesse où le visiteur peut retrouver une flopée de manèges et métiers forains…

Infos: procession-saint-vincent.be et soignies.be.

3. Chevaux-vapeur sur le pont à Pierrots

En 2014, trois passionnés d’agriculture et d’ancêtres agricoles sont tristes: ils n’entrevoient aucune sortie possible avec leurs vieilles machines pour le lundi de Pentecôte. Plutôt que de noyer leur chagrin dans une saison, ils se sont dits: pourquoi ne pas organiser un événement chez nous à Arquennes au pied du pont à Pierrots?

Ils y convièrent donc leurs amis collectionneurs et grâce au bouche-à-oreille ils se sont retrouvés avec environ 125 tracteurs un beau lundi 9 juin 2014 à Arquennes. Une magnifique réussite, qui leur a donné envie de prolonger l’aventure.

Nouvel épisode donc ce lundi. En 2018, ils étaient plus de 200. Parallèlement à ces ancêtres agricoles, un marché de produits du terroir est organisé, ainsi que diverses activités pour les enfants: balades à dos d’âne, petit tram, château gonflable, trampoline, gymkhana de tracteurs…

Infos: www.pontapierrots.be, pontapierrots@gmail.com, Rue des écoles 19, 7181 Arquennes.

4. Balade au fil de l’eau

À Ronquières, il y a le plan incliné, mais pas seulement. Pour découvrir les trésors cachés de ce charmant petit village, le Contrat de Rivière de la Senne vous propose une balade au fil de l’eau ce dimanche 9 juin au départ du restaurant la Tour Glacée (Route Baccara 4), pour ensuite découvrir quelques petits trésors comme le rocher de Chenu, les étangs du Pied d’Eau, l’ancien moulin à eau… Départ à 9 h 30 et arrivée prévue à 12 h.

Infos et inscriptions: 02 355 02 15 – info@crsenne.be.

5. La Louvière en Ferrari

Ce dimanche, le Cheval cabré envahit la cité des Loups pour le deuxième Red et Lions Day. Le Lions Club de La Louvière-Ecaussinnes Val de Centre s’associe avec le Ferrari Club Belgio et la ville de La Louvière pour une journée dédiée à la mécanique et à la célèbre marque italienne.

Vous pourrez assister à une exposition et au départ d’une cinquantaine des plus belles Ferrari. Également au programme: baptême sur circuit urbain privatisé, piste de karts électriques indoor, simulation de conduite F1, animations, exposants et after party.

Où? Louvexpo, Rue Arthur Delaby 7, 7100 La Louvière. Quand? Le dimanche 9 juin 10 h-20 h.