Rafales de vent: les parcs régionaux bruxellois fermés

En raison des rafales de vent attendues dans les prochains heures, les parcs régionaux bruxellois seront fermés au public vendredi à partir de 12h30.

D’importantes rafales de vent de 70 à 80 km/h voire plus sont attendues vendredi après-midi et en soirée, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Les parcs que Bruxelles Environnement peut fermer seront interdits d’accès au public et rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation. La réouverture est prévue dimanche matin.

Quel temps ?

Dans l’après-midi et en soirée, le mercure oscillera entre 21 et 25 degrés.

Par la suite, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies. Durant la nuit, de la pluie sera à nouveau possible surtout sur l’extrême ouest. Ailleurs, quelques averses pourront se développer. Le vent augmentera encore et deviendra assez fort à fort de sud ou sud-sud-ouest avec des rafales de 70 km/h ou plus. Les minima se situeront entre 9 et 13 degrés.

Samedi, le temps deviendra très venteux avec quelques pluies. En soirée, le temps sera sec et moins venteux, avec des maxima autour de 18 à 19 degrés. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort avec des rafales de 70-80 km/h, voire même très fort en bord de mer avec des rafales jusqu’à 90 km/h.

Dimanche et en début de semaine prochaine, le temps sera légèrement variable, avec des maxima proches de 20 degrés.