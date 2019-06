Un jeune Belge de 18 ans, Théo Hayez, a disparu en Australie depuis une semaine. La police locale lance un avis de recherche.

Théo Hayez, un jeune bruxellois, est porté disparu depuis une semaine en Australie. Il a été vu pour la dernière fois le 31 mai alors qu’il sortait d’une boîte de nuit située à Byron. Bay situé dans le sud-est de L’Australie. C’est l’auberge de jeunesse où il était hébergé qui a donné l’alerte.

La police locale qui prend l’enquête au sérieux a eu un contact avec sa famille. L’inspecteur Matt Keho de la police de Byron Bay a déclaré que selon sa famille, Théo était prompt à répondre via les réseaux sociaux mais depuis cette date, il est aux abonnés absents.

Théo était en Australie depuis un an avec un visa travailleur selon ABC et il devait revenir en Belgique une semaine après sa disparition. Sur Facebook, sa cousine précise qu’il voyageait seul et qu’il pourrait se situer entre Byron Bay et Melbourne. Mais la famille est inquiète car le jeune homme ne changeait jamais ses plans sans en informer sa famille.

Un avis de recherche a été lancé par la police.