Échanges d’infos fiscales: des renseignements sur 4.900 milliards d’euros

Plus de 90 juridictions participant à une initiative mondiale en faveur de la transparence sous l’égide de la Norme commune de déclaration (NCD) établie par l’OCDE depuis 2018 ont échangé des renseignements sur 47 millions de comptes à l’étranger, pour une valeur totale d’environ 4.900 milliards d’euros, indique ce vendredi l’OCDE.

L’initiative d’échange automatique de renseignements – concrétisée par 4.500 relations bilatérales – représente «le plus vaste mouvement d’échange d’informations fiscales de l’histoire, et marque l’apogée de plus de deux décennies d’efforts internationaux pour contrer la fraude fiscale».

«La communauté internationale a atteint un niveau de transparence fiscale sans précédent, qui aura des retombées concrètes sur les recettes publiques et sur les services qu’elles financent dans les années à venir», a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE Angel Gurría lors de la présentation de ces nouvelles données avant une réunion des ministres des Finances des pays du G20 à Fukuoka, au Japon.

La divulgation volontaire de comptes, d’actifs financiers et de revenus à l’étranger intervenue en amont du déploiement à grande échelle de l’initiative d’échange automatique de renseignements a permis de mobiliser plus de 95 milliards d’euros de recettes supplémentaires (impôts, intérêts et pénalités) pour les pays de l’OCDE et du G20 sur la période 2009-2019. Ce montant cumulé a augmenté de 2 milliards d’euros depuis les derniers chiffres communiqués par l’OCDE en novembre 2018, précise encore l’OCDE.