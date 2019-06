(Belga) Le Pérou va imposer des visas aux ressortissants vénézuéliens, qui en étaient jusqu'à présent exemptés, en raison de la crise qui a poussé des millions d'entre eux à quitter leur pays, a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères.

Plus de trois millions de Vénézuéliens, soit un dixième de la population, ont émigré depuis 2015 en raison de l'effondrement de l'économie et de la grave crise politique dans leur pays, selon les Nations unies. Environ 800.000 d'entre eux se sont installés au Pérou depuis janvier 2017. A compter du 15 juin, les Vénézuéliens voulant se rendre au Pérou devront se voir délivrer au préalable sur leur passeport un "visa humanitaire" auprès des consulats péruviens au Venezuela, en Colombie ou en Equateur. Dans un communiqué, le ministère a justifié cette décision par la nécessité d'une "migration ordonnée, régulière et sûre". Cette mesure est un nouveau durcissement des conditions d'entrée imposées par le Pérou aux Vénézuéliens, après l'obligation de voyager muni d'un passeport --un document très difficile à obtenir au Venezuela en raison de son coût élevé et de la bureaucratie étouffante-- en vigueur depuis le 1er novembre 2018. (Belga)