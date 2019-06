Canada: les audiences d'extradition de Meng Wanzhou débuteront en janvier 2020

(Belga) Les audiences sur la demande d'extradition vers les Etats-Unis de Meng Wanzhou, dirigeante du géant chinois des télécoms Huawei arrêtée au Canada début décembre, débuteront le 20 janvier 2020, a décidé jeudi un juge du tribunal de Vancouver, selon plusieurs médias.

Après un ajournement de plusieurs mois, l'audience se terminerait en octobre 2020, selon un calendrier fixé par les avocats des parties et accepté par la Cour suprême de Colombie-Britannique, ont notamment précisé les chaînes publiques CBC et Radio-Canada. La directrice financière de Huawei a été arrêtée à Vancouver le 1er décembre à la demande de la justice américaine, qui l'accuse d'avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran, mais aussi, via deux filiales, d'avoir volé des secrets industriels du groupe de télécoms américain T-Mobile. Les avocats de Mme Meng contestent ces accusations. La dirigeante avait été remise en liberté quelques jours plus tard moyennant le dépôt d'une caution de 10 millions de dollars canadiens (6,6 millions d'euros), le port d'un bracelet électronique et la remise de ses passeports. Son arrestation a provoqué une crise diplomatique sans précédent entre Ottawa et Pékin. Depuis, la Chine a arrêté l'ex-diplomate canadien Michael Kovrig et son compatriote consultant Michael Spavor, qu'elle soupçonne d'espionnage, et condamné à mort deux autres Canadiens reconnus coupables de trafic de drogue. La Chine voit dans cette affaire une tentative de miner son fleuron des télécoms, bien que depuis le début, le Premier ministre Justin Trudeau n'a eu de cesse d'affirmer qu'il n'y avait jamais eu "d'intervention politique" et que le Canada était "un Etat de droit". La décision finale sur son extradition reviendra au ministre canadien de la Justice, David Lametti. Dans un communiqué à la suite de l'audience de jeudi, le vice-président de la communication de Huawei, Benjamin Howes, s'est dit "optimiste que le système judiciaire canadien règle cette affaire de manière équitable et efficace, en faveur de Mme Meng". (Belga)