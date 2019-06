Les Pays-Bas s’offrent l’Angleterre et rejoignent le Portugal en finale de la Ligue des Nations

Les Pays-Bas se sont qualifiés pour la finale de Ligue des Nations jeudi soir à Guimarães grâce à leur succès 3-1 après prolongations contre l’Angleterre en demi-finale de cette toute nouvelle compétition. Les ‘Oranges’rejoignent le Portugal, pays hôte et vainqueur mercredi de la Suisse, en finale.

Les Pays-Bas étaient les premiers à se mettre en évidence. Bergwijn allumait, en effet, la première mèche (8e) avant que Depay ne mette à son tour le portier anglais Pickford à contribution (21e).

Dominé, l’Angleterre héritait tout de même d’un penalty à la demi-heure de jeu pour une faute de Ligt sur Rashford. L’attaquant anglais ne se faisait pas prier pour ouvrir le score (32e).

En début de seconde période, l’entraîneur des ‘Three Lions’Gareth Southgate décidait de faire monter au jeu Harry Kane, revenu de blessure samedi dernier en finale de Ligue des champions avec Tottenham et pas encore à 100%.

Les Pays-Bas tentaient de faire le siège du but anglais afin d’égaliser. Ils y parvenaient grâce à une tête de Ligt sur corner à la 73e minute. Dix minutes plus tard, cependant, les Anglais faisaient à nouveau la différence, cette fois-ci grâce au sang froid de Lingard (83e). Du moins, pensait-on dans un premier temps, puisque l’arbitre annulait finalement le but suite à une position de hors-jeu.

Les deux équipes devaient finalement passer par les prolongations pour se départager. Il fallait attendre neuf minutes pour que les Pays-Bas prennent l’avantage pour la première fois de la rencontre. Suite à une erreur défensive de l’arrière central anglais Stones, l’attaquant néerlandais Depay buttait tout d’abord sur Pickford avant que Promes ne force Walker à inscrire un but contre son camp (97e). Les Pays-Bas enfonçaient ensuite le clou sur une nouvelle erreur de la défense anglaise qui profitait à Promes (114e).

L’équipe de Gareth Southgate disputera la finale de consolation face à la Suisse dimanche à 15h00. Les Pays-Bas affronteront le Portugal en finale à 20h45.