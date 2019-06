Les demi-finales dames pas sur le Central, «une décision injuste» pour la WTA

«Injuste et inappropriée»: la WTA a vivement critiqué jeudi soir la décision de Roland-Garros de programmer les deux demi-finales dames sur d’autres courts que le Central vendredi après que le déroulement du tournoi parisien a été bouleversé par la pluie mercredi.

Traditionnellement jouées le jeudi après-midi sur le court Philippe-Chatrier, les demi-finales du tableau féminin ont été exceptionnellement reportées à vendredi, journée elle habituellement dédiée aux demi-finales messieurs, à cause de la pluie tombée sans discontinuer mercredi sur Roland-Garros.

Vendredi matin, dès onze heures, les quatre joueuses ayant rallié le dernier carré entreront simultanément sur deux courts: l’Australienne Ashleigh Barty (8e) et la jeune Américaine Amanda Anisimova (51e) sur le Suzanne-Lenglen, et la Britannique Johanna Konta (26e) et la jeune Tchèque Marketa Vondrousova (38e) sur le Simonne-Mathieu, niché au fond du jardin des serres d’Auteuil. Un choix guidé à la fois par la volonté que les joueuses qui se qualifieront pour la finale, prévue samedi, disposent d’un temps de repos équivalent et par les conditions météo de nouveau annoncées «difficiles» ce vendredi.

Les demi-finales messieurs, avec les quatre meilleurs joueurs mondiaux, sont elles programmées l’une à la suite de l’autre sur le Central, à partir de 12h50: d’abord celle entre Roger Federer et Rafael Nadal, suivie de celle entre Novak Djokovic et Dominic Thiem.

Une programmation que déplore la WTA, l’organisation qui régit le circuit professionnel féminin.

«Nous sommes extrêmement décus de la programmation des deux demi-finales dames sur d’autres courts que le Central. Cette décision est injuste et inappropriée», dénonce le patron de la WTA Steve Simon dans un communiqué.

«Les quatre joueuses qui […] sont arrivées aussi loin ont mérité de jouer sur le plus grand court. Nous pensons qu’il y avait d’autres solutions possibles, à la fois pour le bien des spectateurs et de tous les joueurs», insiste-t-il, tout en reconnaissant que «la programmation a été bousculée par les conditions météo».

Interrogées sur le sujet en conférence de presse dans la journée après leur qualification respective pour le dernier carré, ni Anisimova ni Barty, qui vont jouer la toute première demi-finale de Grand Chelem de leur carrière, ne s’en sont elles offusquées.

«Aucune ne sera sur le Chatrier? Je ne savais pas», a d’abord répondu Anisimova. «Ce n’est pas vraiment grave. Ce sont tous de jolis courts. Quel que soit le court sur lequel ils me font jouer, je serai heureuse. Ce sont tous des courts incroyables», a-t-elle poursuivi.

«Evidemment, on aurait adoré jouer sur le Chatrier. Mais personnellement, je suis excitée d’être en demi-finales, peu importe sur quel court je joue, je serai prête à jouer», a estimé Barty.