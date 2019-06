Euro espoirs 2019 - Zaniolo, Chiesa et Kean emmènent la liste des 23 italiens qui affronteront la Belgique

(Belga) Luigi Di Biagio, l'entraîneur des moins de 21 ans en Italie, a officialisé jeudi la liste des 23 Azzurrini qui participeront à la phase finale de l'Euro espoirs (U21) organisé du 16 au 30 juin en Italie et à Saint-Marin. Plusieurs joueurs de l'équipe A font partie de la sélection dont notamment Zaniolo, Chiesa ou encore Kean.

Seule incertitude de la sélection italienne, le défenseur milanais Davide Calabria ne fait pas partie du groupe car il n'a pas réussi à se remettre de la blessure subie il y a un mois lors d'un match de la Coupe d'Italie. Dans le Groupe A, l'Italie disputera son premier match contre l'Espagne le dimanche 16 juin au stade Renato Dall'Ara à Bologne (21h00), puis contre la Pologne (mercredi 19 juin - 21h00 à Bologne) et enfin face à la Belgique (samedi 22 juin - 21h00 à Reggio Emilia). La sélection: Gardiens: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Naples), Lorenzo Montipò (Benevento) Défenseurs: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parme), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologne), Federico Dimarco (Parme), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari). Milieux de terrain: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (AS Rome). Attaquants: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologne), Andrea Pinamonti (Frosinone). (Belga)