Plus de 1.100 cross-triathlètes attendus samedi à Namur pour l'Xterra Belgium

Plus de 1.100 cross-triathlètes sont attendus samedi à Namur pour le 4e édition de l'Xterra Belgium, a annoncé jeudi l'organisation.

Environ 700 seront au départ de la longue distance, consistant en 1.500 mètres de nage en eau libre, 36 km de VTT et un peu moins de 10 km de course à pied nature, avec un dénivelé total d'environ 1.500 mètres. Près de 400 prendront aussi part à la courte distance, voulue plus abordable que jamais.

"Nous avons une centaine d'inscriptions en moins qu'en 2018", a commenté Denis Detinne, co-organisateur. "Cela s'explique notamment par le fait que le championnat de France a lieu simultanément et que les Néerlandophones ne se bousculent toujours pas au portillon."

"Cependant, nous restons le deuxième plus gros cross-triathlon d'Europe et même le 4e plus grand au monde", a-t-il ajouté. "Nous sommes par ailleurs en discussion pour pouvoir à nouveau organiser le championnat de Belgique ici en 2020."

Au total, plus de 20 nationalités seront représentées dans cette manche du championnat du monde Xterra. La catégorie élites sera particulièrement relevée avec plus de 40 prétendants. Parmi eux, figurent notamment le Français François Carloni, vainqueur en 2018, le Suisse Xavier Dafflon ou encore le Belge Yeray Luxem.

Le départ de la longue distance sera donné en Meuse à 14h30, celui du "sprint" à 09h00. Les triathlètes passeront notamment plusieurs fois par l'Esplanade de la Citadelle, qui sera également leur lieu d'arrivée. Le public y est attendu en nombre.

Vendredi en fin de journée, les organisateurs proposent aussi un "enduro-trail", auquel plusieurs centaines de coureurs sont annoncés. Il sera encore possible de s'inscrire sur place pour cette course annexe.