Quatre zones de police s’associent pour lutter contre la criminalité transfrontalière

Afin d’optimaliser leur fonctionnement, quatre zones de Police Locale de Wapi se sont associées pour mener des actions en commun. En commençant par des contrôles coordonnés à proximité des zones frontalières.

Ces zones de police (Tournaisis, Val de l’Escaut, Mouscron et Comines-Warneton) souhaitent mutualiser leurs efforts et renforcer l’efficacité de leurs actions par le partage de bonnes pratiques dans la gestion comme sur le terrain. Cet objectif a d’autant plus de sens qu’elles connaissent des réalités similaires, dont la proximité de la frontière.

Pour ce faire, une première opération de contrôle préparée en amont a été menée ce jeudi dans le même créneau horaire de 10 à 17 h, au sein de chaque territoire concerné.

L’objectif de cette opération commune était d’une part de lutter contre la criminalité transfrontalière (trafics de véhicules volés et trafic de stupéfiants), d’autre part de prévenir les accidents en luttant contre le non-respect des règles du code de la route, mais aussi en luttant contre la conduite sous influence (stupéfiants ou alcool au volant).

Au total, aux 9 points géographiques visés pour lesquels 32 membres du personnel ont été mobilisés, ce sont 156 véhicules et 221 individus qui ont été contrôlés sur l’ensemble des quatre territoires.

Vingt et un véhicules en infractions et vingt-cinq PV rédigés

À l’issue de ces contrôles coordonnés, 21 des véhicules arrêtés étaient en infraction et 25 PV ont été rédigés dont: 3 défauts d’assurance, 1 défaut d’immatriculation, 1 PV pour refus d’injonction accompagné de 14 infractions graves, 2 saisies de stupéfiants, 1 saisie d’arme, 2 défauts de permis de conduire, 1 conduite sous influence de produits stupéfiants. De plus, 44 personnes ont été soumises à un alcootest qui s’est révélé négatif

Mais encore, 2 individus ont été interpellés pour refus d’injonction et rébellion, 1 individu a été interpellé car il était signalé à rechercher.

Les points de contrôle concernés étaient les suivants: à Comines, le plateau de la gare et les alentours de la maison de la culture concernant la détention et le trafic de stupéfiants, le rond-point de l’Épine au Bizet pour le contrôle des véhicules entrant sur le territoire belge et le centre de Warneton pour vérifier le respect de l’interdiction de circulation des tonnages de plus de 3,5 tonnes.

À Tournai, la N509, rue du Cahos à Templeuve et la N7, chaussée de Lille à Hertain

Au Val de l’Escaut, rue de Courtrai (Parking du cimetière), à Pecq et la RN 511 à Estaimpuis

À Mouscron, la chaussée de Lille et la Grand-rue.

La police prévient: cette opération en amènera d’autres selon un planning établi de manière concertée et afin de poursuivre des objectifs de sécurité renforcée. À bon conducteur…