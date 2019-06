«Mon Bouillon» met le bon vieux remède de grand-mère à la sauce «zéro déchet»: dans le bouillon d’Antoinette Godin et Mariannick Bossut, des carcasses de viande bio et des légumes récupérés sur les marchés. Ça se boit comme une tisane et c’est plein de nutriments. Le concept vient de remporter le prix Triodos du Greenlab 2019.