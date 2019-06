Qui doit déposer une déclaration de mandats, fonctions et rémunérations? Les mandataires locaux (les bourgmestres, échevins, conseillers communaux, présidents du conseil de l’action sociale, conseillers du conseil de l’action sociale, députés et conseillers provinciaux), mais aussi des personnes non élues à qui un mandat rémunéré est confié, les titulaires d’une fonction dirigeante locale (comme directeur d’une intercommunale), les administrateurs publics, gestionnaires des organismes concernés et les commissaires du gouvernement.