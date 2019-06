La première étape pour Christophe Laporte, violente chute de Justin Jules

Le Français Christophe Laporte (Cofidis) a remporté au sprint la première étape du Tour du Luxembourg cycliste (2.HC) disputée sur 191,3km jeudi entre Luxembourg et Hautcharage, soit la plus longue étape de l’épreuve qui s’achèvera dimanche à Luxembourg.

Mercredi, Laporte avait déjà remporté le prologue de 2,1 km dans les rues de la capitale du Grand Duché et conforte ainsi son maillot de leader, mais l’arrivée a vu un duel entre Laporte et Jules mal se terminer pour le coureur de Wallonie-Bruxelles qui a chuté contre les barrières frappant violemment l’une de celles-ci avec la tête, sur la ligne d’arrivée. Justin Jules a passé la ligne à terre et est classé 2e de l’étape.

Le Roumain Eduard-Michael Grosu (Delko Marseille Provence) a pris la 3e place. Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise), premier Belge, a pris la 5e place, Loïc Vliegen (Wanty-Gobert) la 7e et Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) la 10e.

Vendredi, le peloton reliera Steinfort à Rosport sur 168,6 km avant la troisième étape (178,7km) qui fera office d’étape reine avec une arrivée au sommet du Härebierg à Diekirch et qui devrait sourire à un puncheur.

L’Italien Andrea Pasqualon (WGG) avait «réalisé un rêve» en remportant l’édition 2018.