Le débrief du jour: les informateurs royaux prolongés | Débarquement: hommages normands | Les dégâts des orages

La prolongation de la mission des deux informateurs royaux, l’hommage des Alliés aux derniers vétérans du Débarquement ou encore les dégâts provoqués par les orages de la nuit: découvrez ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce jeudi.

1 Le roi prolonge la mission des deux informateurs

Le roi Philippe a prolongé la mission des informateurs royaux, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, à l’issue du rapport qu’ils lui ont remis après une semaine de consultations discrètes.

+ À LIRE | « Un scénario tel que celui vécu en 2010 et 2011 n’est plus possible aujourd’hui »

+ À LIRE AUSSI | La N-VA perd un siège: Jean-Marie Dedecker confirme qu’il siégera comme indépendant

2 VIDÉOS | Les Alliés unis dans un vibrant hommage aux derniers vétérans du D-Day

Les Alliés ont rendu un hommage solennel et ému aux derniers vétérans quasi-centenaires du débarquement du 6 Juin 1944 sur les plages de Normandie, lors du 75ème anniversaire célébré conjointement par Emmanuel Macron et Donald Trump.

+ À VOIR | « L’Amérique, cher Président Trump, n’est jamais aussi grande que lorsqu’elle se bat pour la liberté des autres »

+ LONG FORMAT | Il y a 75 ans, le débarquement en Normandie

+ VIDÉO | Un vol en escadrille au-dessus de la Belgique pour commémorer le D-Day

+ VIDÉO | Débarquement allié: un vétéran drague Melania Trump devant le président américain

+ ARCHIVES | 75 ans après le débarquement: nos unes à l’époque de la libération

3 Après les orages, place aux dégâts

La nuit dernière a été de nouveau été marquée par de violents orages. Mais ce n’est que ce matin que l’on a pu se rendre compte de l’ampleur des dégâts. Avec une salle de sport inondée à Bruxelles, un toit arraché du côté de Verviers et pas mal d’interventions auprès des particuliers des autres régions.

+ À LIRE | Ce que les orages ont provoqué comme dégâts en Wallonie et à Bruxelles

4 Accident d’un car scolaire: grosse frayeur à Namur

Une collision frontale a impliqué une voiture et un car scolaire, vers 12h30 à La Plante. La conductrice de la voiture et le conducteur du car ont été légèrement blessés et emmenés à l’hôpital.

+ À LIRE | Namur : un accident entre un car scolaire et une voiture

5 Une demi-finale belge à Roland-Garros

Elise Mertens et sa partenaire biélorusse, têtes de série N.6, se sont qualifiées pour les demi-finales du double dames de Roland-Garros.

+ À LIRE | Elise Mertens se hisse en demi-finales du double à Roland-Garros