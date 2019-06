Delhaize de Mons: «Le personnel reste mécontent»

Les conditions de travail ne sont toujours pas satisfaisantes aux yeux des membres du personnel du Delhaize de Mons. Ils ont néanmoins décidé de poursuivre le boulot.

Les travailleurs du magasin Delhaize du centre de Mons ne sont toujours pas satisfaits de leurs conditions de travail. Après une grève début mai, la direction a mis en place une nouvelle organisation du travail, mais les travailleurs disent avoir obtenu peu d’avancées quant à leurs revendications relatives au manque de personnel. Après une réunion mercredi entre direction et syndicats et deux assemblées générales jeudi, il a tout de même été décidé de poursuivre le travail. Une nouvelle assemblée générale est programmée en septembre.

«Le personnel reste mécontent mais il a décidé de continuer le travail, malgré l’absence des renforts demandés», a indiqué Gino Cusomano (CNE). «Les travailleurs veulent montrer qu’ils sont ouverts et qu’ils veulent bien tester la nouvelle organisation du travail mise en place par la direction. Une nouvelle assemblée générale est prévue en septembre pour évaluer la situation.»

Le personnel était parti en grève début mai pour marquer son inquiétude quant au manque de personnel et à la pression au travail. Le mouvement d’humeur avait été arrêté après un accord entre syndicats et direction, selon lequel du personnel serait embauché, soit une directrice adjointe et un CDD d’un mois.

L’accord comprenait également l’augmentation de dix heures contractuelles d’un membre du personnel et le remplacement systématique des membres du personnel qui tomberaient malades pour plus d’une semaine. «La seule avancée tangible est que la directrice adjointe, qui reviendra à partir de la mi-juin, a été prolongée jusqu’à la fin d’année», a précisé Gino Cusumano. «Pour le reste, rien ne change. Nous attendons donc de voir ce que la nouvelle organisation du travail peut apporter.»