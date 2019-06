L’Albanais Lindon Selahi quitte le Standard pour le FC Twente

Le FC Twente s’est renforcé en faisant l’acquisition du milieu de terrain Lindon Selahi. Né en Belgique, l’Albanais de 20 ans arrive en provenance du Standard de Liège. Selahi a signé un contrat de deux ans assorti d’une saison supplémentaire en option avec le champion en titre de deuxième division néerlandaise.

Selahi, international espoir albanais, arrivait en fin de contrat en bord de Meuse. Les Liégeois ne lui ont pas proposé un nouveau contrat.

«Alors que nous suivions un autre joueur, Lindon Selahi a soudainement croisé notre route. Nous pensons qu’il s’agit d’un joueur d’avenir. Il lui reste encore quelques étapes à franchir, mais il a tout ce qu’il faut pour devenir un grand joueur», a déclaré Ted van Leeuwen, directeur technique du FC Twente.

Les troupes de Gonzalo García García ont également recruté mercredi l’ancien international néerlandais Paul Verhaegh. Le défenseur de 35 ans quitte le championnat allemand après avoir évolué au FC Augsbourg et au VfL Wolfsbourg. L’ancien partenaire de Koen Casteels et d’Ismail Azzaoui a signé un contrat d’un an avec le FC Twente qui rejouera donc en Eredivisie la saison prochaine.