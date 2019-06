Christian Benteke compte rester à Crystal Palace: «Je ne veux pas partir comme un voleur»

Christian Benteke ne compte pas quitter Crystal Palace après une saison qu’il qualifie de «pourrie». «Je n’ai pas envie de partir comme un voleur», a déclaré l’attaquant jeudi à Tubize en marge de l’entraînement des Diables Rouges.

La saison de Benteke a été perturbée par une blessure au genou qui l’a écarté des terrains entre septembre et janvier. «

Je n’ai pas envie de me chercher des excuses, mais sportivement et physiquement la saison dernière était pourrie. C’est pour cela que j’ai envie de bien faire la saison prochaine. Je ne veux pas partir comme un voleur», a déclaré Benteke, auteur d’un but et d’une passe décisive en 16 rencontres de championnat.

«J’ai commencé la saison en n’étant pas ‘fit’, j’ai essayé de forcer, ça n’a pas marché, il fallait qu’on opère. Cela a pris 5 mois, ce n’est jamais facile après, tu joues mais sans être à 100%. C’est pour cela que j’ai envie de bien faire la saison prochaine, de prendre ma revanche. Le club a été correct avec moi, je leur dois bien ça, ça fait partie du jeu aussi.»

Un transfert en Chine a été évoqué dans les médias, mais l’avant-centre ne veut pas quitter la Premier League.

«Au début de ma carrière, mon seul rêve c’était de jouer en Angleterre», a confié Benteke. «J’ai encore envie de me faire mal en Angleterre, d’y passer des bons et des mauvais moments. C’est difficile de penser à des autres envies quand tu joues dans le championnat où t’as toujours rêvé de jouer.»