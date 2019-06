La pose des murs antibruit sur le R0 à Waterloo va reprendre

Dans un premier temps, le nombre de voies de circulation ne sera pas réduit et ce sont les bandes d’arrêt d’urgence qui seront fermées. BELGAIMAGE

La Sofico annonce que le chantier de remplacement des murs antibruit sur le R0 reprendra le 11 juin, à hauteur de Waterloo en direction de Haut-Ittre. Quel impact sur la circulation? Rien, dans un premier temps à tout le moins.

La société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) annonce ce jeudi que le chantier de remplacement des murs antibruit sur le R0 reprendra le 11 juin, à hauteur de Waterloo en direction de Haut-Ittre. Dans un premier temps, le nombre de voies de circulation ne sera pas réduit et ce sont les bandes d’arrêt d’urgence qui seront fermées. Par contre, du 1er au 30 août, la voie de droite sera fermée et la circulation dans le chantier ne se fera plus que sur une seule bande. Afin de limiter au maximum l’impact sur le trafic, les responsables ont choisi la période des congés scolaires pour ces travaux.

La première phase du chantier consistera à démolir les panneaux existants et à traiter les poutrelles. La reconstruction du mur antibruit ainsi que les derniers abattages d’arbres auront lieu durant le mois d’août. L’objectif est de terminer les travaux avant la rentrée scolaire de septembre 2019. Le coût du chantier est évalué à 620.000 euros hors TVA.

Concrètement, du 11 juin au 31 juillet, la bande d’arrêt d’urgence du ring 0 sera fermée à hauteur de Waterloo en direction de Haut-Ittre sur environ un kilomètre. La vitesse sera limitée à cet endroit à 70 km/h. La bande d’arrêt d’urgence de la bretelle d’accès n°27 (Waterloo) en direction de Haut-Ittre sera également fermée. Puis du 1er au 30 août, sur la même zone, la voie de droite du R0 sera fermée et la circulation ne sera plus possible que sur une seule bande, avec une limite à 70 km/h. La largeur de la bretelle d’accès n°27 sera rétrécie à 3,5 mètres, avec la même limitation de vitesse.