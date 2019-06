Tielemans annonce son départ de Monaco

Le médian a expliqué qu’il allait quitter Monaco, cet été. «Il y a de l’intérêt de quelques clubs, et l’idée est d’obtenir un transfert définitif.»

Youri Tielemans a bien terminé la saison, à Leicester, où il a été prêté par Monaco l’hiver dernier. «L’adaptation a été rapide, et cela s’est bien passé», a-t-il commenté. Cela s’est tellement bien passé que l’ancien Anderlechtois a assuré: «Il y a peu de chances que je retourne à Monaco, mais on y verra plus clair dans quelques jours. Je me suis bien développé ailleurs, et on va trouver un accord avec le club (Monaco, pour qu’il parte).»

S’il assure avoir des touches avec «quelques gros clubs», il n’en a pas dit plus au sujet de son éventuel point de chute. «Je reste ouvert à toutes les compétitions, en Europe, mais j’ai été surpris d’être contacté par certains gros clubs.»