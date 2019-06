L’opposition wavrienne soutient les recours contre le contournement Nord de Wavre

Les groupes Écolo, CH + (cdH) et DéFI qui siègent dans l’opposition au conseil communal de Wavre ont rédigé un communiqué commun pour réaffirmer jeudi leur opposition au projet de contournement Nord de Wavre, ainsi que leur soutien aux recours qui seront introduits contre le permis d’urbanisme octroyé par la fonctionnaire déléguée le 27 mai dernier.

Pour ces partis de la minorité à Wavre, le contournement Nord est un «vieux projet du XXe siècle» relevant d’une vision dépassée de l’usage de la voiture. Ils privilégient la mise en œuvre de projets alternatifs.

Après la décision d’octroi du permis d’urbanisme pour concrétiser ce contournement Nord de Wavre – qui permettra notamment de rejoindre le zoning Nord en voiture sans passer par le centre-ville -, plusieurs recours sont annoncés dans les prochains jours. Des riverains mais aussi des associations environnementales ainsi que la commune de Grez-Doiceau devraient faire cette démarche.

Quelles alternatives?

«Les marches pour le climat, conduites par nos jeunes depuis des mois, nous sensibilisent à l’urgence climatique. Tous les politiques répondent en chœur qu’ils ont entendu le message et que voyons-nous? On accepte de créer une route qui ne fera qu’augmenter l’usage de la voiture et accroître les émissions de CO2. Où est la cohérence entre les messages donnés aux citoyens et les actions réellement menées? Nous rappelons par ailleurs que des projets alternatifs commencent ou doivent encore être mis en œuvre pour améliorer la mobilité dans le zoning nord», soulignent les trois partis wavriens.

Ces alternatives sont les aménagements de la sortie Bierges de la E411, l’augmentation de la desserte du zoning Nord de Wavre en bus depuis Gembloux et la gare d’Ottignies, et une meilleure organisation du covoiturage. Pour les trois partis de la minorité, le contournement Nord va détruire inutilement des sites d’une grande richesse biologique.

«Notre détermination est grande pour faire barrage à ce projet insensé. Nous soutenons sans réserve et nous remercions toutes les personnes qui introduiront un recours, de même que les citoyens qui manifesteront leur opposition», concluent les chefs de groupe CH +, DéFI et Écolo à Wavre.