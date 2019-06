La Louvière lance le label Horeca zéro déchet

Un an et demi après avoir lancé son label «commerce zéro déchet», la ville de La Louvière lance une version «spécial HORECA».

Les autorités communales vont proposer aux cafés et restaurants d’éviter ou de limiter la production de déchets.

Le principe? Il est le même que pour le projet «commerce zéro déchet»: La Louvière propose une charte de 23 engagements parmi lesquels le commerçant choisit ceux qu’il mettra en œuvre. Cela va de la sensibilisation au personnel et à la clientèle à l’utilisation de sets et serviettes de table lavables. Un engagement est incontournable pour la labellisation: celui de «dire non aux pailles en plastique».

Quels avantages à obtenir ce label «zéro déchet» pour les commerces Horeca?

Ils bénéficieront d’une meilleure identification et d’une promotion sur le site www.lalouviere.be, d’un accompagnement professionnel gratuit pour les aider à améliorer leur démarche et de la possibilité d’attirer une nouvelle clientèle à la recherche de lieux plus respectueux de l’environnement.

Tous les restaurateurs et cafetiers de l’entité de La Louvière, ont reçu un courrier de présentation du projet et de la charte. Plus d’informations peuvent être obtenues via l’adresse zerodechet@lalouviere.be

Ce label vient compléter celui déjà existant pour les «commerces zéro déchet» et qui regroupe actuellement 20 commerçants de l’entité.