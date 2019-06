La Premier League anglaise sur VOO pour les 3 prochaines saisons

L’opérateur liégeois a annoncé avoir prolongé l’exclusivité des droits de diffusion de la Premier League pour les trois prochaines saisons chez nous.

Souvent pointé comme le championnat le plus attractif d’Europe et dans le monde, la Premier League vient de vivre une saison complètement folle avec un historique mano à mano entre Manchester City et Liverpool pour le gain du titre et un tir groupé tout aussi historique de quatre de ses représentants en finale de coupes européennes.

Que les amateurs du genre se rassurent: le championnat anglais sera, pour les trois prochaines années encore, disponible en Belgique. Et c’est VOO, qui détenait déjà l’exclusivité des droits pour la Wallonie, qui continuera de diffuser le foot anglais à ses abonnés.

«Be tv et VOOsport World sont fiers de pouvoir annoncer la poursuite de la diffusion exclusive de la Premier League pour les trois prochaines saisons. VOO et Telenet viennent en effet de renouveler leur accord sur les droits du championnat anglais», annonce ainsi l’opérateur.