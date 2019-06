En bus, à vélo… Comment rallier intelligemment Mons pendant le Doudou?

Le TEC renforcera les lignes de bus reliant les villages du Grand Mons au centre-ville durant le week-end élargi du Doudou. Un parking vélos apparaît également.

Venir au Doudou en voiture, c’est être quasi certain de galérer pour se garer. D’un autre côté, l’offre de transports en commun n’est pas non plus mirifique et les parkings vélos sont très rares autour du centre-ville montois.

Mais cela va quelque peu évoluer pour cette édition.

Suite à une rencontre entre les responsables du TEC, le bourgmestre et l’échevine de la Mobilité, il a été convenu que l’offre de bus sera plus adaptée pour cette édition 2019 du Doudou. Ainsi, les lignes 50 et 60 ainsi que le City’O seront gratuits et certaines lignes reliant les localités du Grand Mons seront renforcées.

«Chacun connaît l’importance de la Ducasse et la difficulté d’accéder en ville en voiture durant les festivités. De plus, la tentation de boire un verre étant grande, il nous semblait essentiel de pouvoir renforcer l’offre de bus à destination des habitants du Grand Mons durant le Doudou. Je tiens à remercier le TEC pour sa collaboration», a indiqué le bourgmestre Nicolas Martin.

Concrètement, quelles possibilités s’offrent à vous pour venir intelligemment au Doudou?

En vélo

La majorité des localités périphériques de Mons sont dans un rayon de cinq kilomètres de la ville centre, ce qui fait du vélo le moyen de locomotion le plus logique et le plus pratique. Mais le problème se posait de savoir où garer sa bicyclette dans un centre-ville bondé et où les arceaux deviennent inaccessibles vu la foule.

Une solution pratique s’offre désormais aux cyclistes: 60 ranges vélos seront placés à la place du Parc, à proximité du cœur des festivités.

En voiture

Du vendredi 14 au mardi 18 juin, garez-vous dans l’un des deux parkings de persuasion (Grand Large et Lotto Mons Expo) et empruntez gratuitement la ligne 50 ou 60 pour vous rendre à la place Léopold. Durant les festivités, ces deux lignes sont renforcées: les bus rouleront jusque 1 h du matin le vendredi, samedi et mardi.

En bus

Réseau urbain gratuit et modifié

Du vendredi 14 au mardi 18 juin, le circuit City’O (départ et arrivée à la gare de Mons) est gratuit mais ne circule pas le dimanche. Du jeudi 13 au mercredi 19 juin, le trajet du City’O est adapté (la Grand-Place et le centre-ville ne sont pas desservis), sa fréquence également (un bus toutes les 20’). Pour rappel, le City’O dessert aussi Hyon.

À ces mêmes dates, le City’R (départ et arrivée à la gare de Mons) ne circule pas.

Renfort à l’ouest et à l’est de Mons

Les habitants de Cuesmes, Jemappes, Flénu, Ghlin et Havré pourront plus facilement laisser la voiture au garage.

Du vendredi 14 au dimanche 16 juin, les lignes 6 Mons-Flénu, 7 Mons-Quiévrain, 14 Mons-Saint-Ghislain, 14B Mons-Ghlin et 82 Mons-Trazegnies sont renforcées entre les localités du Grand Mons et Mons Centre. L’accent est mis sur un renfort en soirée (vendredi et samedi) ainsi que le dimanche pour les lignes ne circulant pas habituellement.

Ligne 6 Mons-Flénu (desservant Cuesmes)

1 voyage supplémentaire vers Mons le vendredi et samedi en début de soirée;

2 voyages supplémentaires vers Cuesmes et Flénu le vendredi et samedi en fin de soirée;

2 voyages supplémentaires vers Cuesmes-Mons le dimanche matin;

6 voyages supplémentaires vers Cuesmes et Flénu le dimanche après-midi.

Ligne 7 Mons-Quiévrain (desservant Jemappes)

2 voyages supplémentaires vers Jemappes le vendredi en fin de soirée;

2 voyages supplémentaires vers Jemappes le samedi en fin de soirée.

Lignes 14 Mons-Saint-Ghislain & 14B Mons-Ghlin

1 voyage supplémentaire le vendredi et le samedi en milieu de soirée (Mons > Ghlin > Mons);

2 voyages supplémentaires vers Ghlin le vendredi et le samedi en fin de soirée;

1 voyage supplémentaire vers Mons le dimanche matin.

1 voyage supplémentaire le dimanche en milieu d’après-midi (Mons > Ghlin > Mons)

Ligne 82 Mons-Trazegnies (via Havré)

2 voyages supplémentaires vers Havré le vendredi et samedi en fin de soirée;

1 voyage supplémentaire vers Mons le dimanche matin;

1 voyage supplémentaire vers Havré le dimanche après-midi.

Pour les horaires complets: infotec.be