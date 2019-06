Beaucoup de verdure autour du nouveau site de Bavière

L’importante transformation du site de Bavière, en Outremeuse, s’accompagne d’aménagements dans les rues avoisinantes. La Ville de Liège annonce une importante opération de verdurisation.

La Ville de Liège a exposé son projet pour rendre le site de Bavière et le quartier Outremeuse plus verts et plus apaisés. Une véritable recomposition dont le fil conducteur est la «végétalisation». L’occasion pour la Ville d’informer les citoyens sur les changements apportés à l’espace public.

Ce projet s’inscrit donc dans le chantier de transformation du site de Bavière, qui est entrée dans sa phase de concrétisation, et qui modifiera sensiblement cette entrée au nord de Liège. Dans ce dossier, la Ville de Liège se charge spécifiquement des aménagements des espaces publics sur les pourtours du site, c’est-à-dire le triangle formé par la rue des Bonnes Villes, le quai de la Dérivation et le boulevard de la Constitution.

Les buts poursuivis par la Ville dans ce projet consistent à renforcer et diversifier la composante végétale dans le quartier, préserver les alignements sur le boulevard tout en créant des ouvertures pour plus de luminosité, faire du boulevard de la Constitution une colonne vertébrale sur laquelle viennent se greffer des places, jardins, etc. Enfin, la volonté est de rappeler, symboliquement ou non, la présence d’un bras de Meuse à cet endroit, autrefois.

Environ 1,500 m2 de plantations de différentes espèces végétales (fougères, graminées, vivaces…) et 2,300 m2 de pelouses verront le jour. Des arbres de plus gros calibre seront également plantés sur le boulevard de la Constitution et dans la rue des Bonnes Villes.

Dans la rue des Bonnes Villes

Depuis la mi-mai, donc, la première phase des aménagements a débuté dans la rue des Bonnes Villes et le schéma de circulation dans le quartier est adapté. Un changement qui pousse les autorités à abattre les 13 tilleuls présents. L’opération est compensée par la plantation de 28 ormes en double alignement, intégrés dans de larges trottoirs de part et d’autre des voies de circulation.

Sur le boulevard de la Constitution

Autre gros changement en Outremeuse: l’accès direct au boulevard de la Constitution depuis le quai de la Dérivation sera supprimé. De profonds embellissements sont également prévus aux alentours de l’académie Grétry, jusqu’au quai de la Dérivation. Des espaces de pelouse et aires de détentes seront mis à distance du quai par la mise en place d’un merlon. Un vaste parvis sera également installé devant l’académie Grétry, avec un «tapis d’eau» agrémenté de jets. Plusieurs plantations sont également prévues dans les alentours.