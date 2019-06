INFOGRAPHIE | L’ogre Nadal face au champion Federer: les chiffres d’un duel de légende

De retour pour la première fois depuis 2015 sur la terre battue de la Porte d’Auteuil, Roger Federer affrontera le maître de céans, Rafael Nadal. Un match plus ouvert qu’il n’y paraît.

Lors de ses trois précédentes éditions, Roland-Garros en avait été privé. Pour son grand retour, le tournoi parisien est gâté: après avoir rallié les quarts de finale sans laisser échapper le moindre set, le Suisse Roger Federer est venu à bout de son compatriote Stan Wawrinka en cinq manches: 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5), 6-4 mardi.

Quelques minutes plus tôt, l’Espagnol Rafael Nadal n’avait, lui, fait qu’une bouchée du Japonais Kei Nishikori en moins de deux heures: 6-1, 6-1, 6-3.

Les chiffres parlent pour l’Espagnol

Rafael Nadal est le maître incontesté de la Porte d’Auteuil. Photo News Avec onze succès à Roland depuis qu’il est passé pro en 2001, Nadal ne laisse que les miettes à ses adversaires une fois qu’il se produit sur le sol parisien. C’est que l’Espagnol est une vraie bête de terre battue, lui qui cumule sur le circuit ATP quelque 58 titres sur ce type de surface pour un ratio de 91.7% de victoires.

En face, Roger Federer et ses 76% de victoires sur terre battue ne totalisent que 11 titres du même genre alors que le Suisse surpasse l’Espagnol dans pratiquement toutes les autres catégories de statistiques.

Au-delà de ces états de fait, les confrontations directes entre les deux champions ont souvent tourné à l’avantage de l’actuel numéro 2 mondial: en 38 confrontations, Nadal s’est en effet imposé à 23 reprises et exhibe un sans-faute sur le tournoi parisien (5 victoires à rien, dont 4 en finale face à Federer).

Nadal n’a plus battu Federer depuis cinq ans

Roger Federer va devoir cravacher s’il veut venir à bout de l’Espagnol. Photo News Le défi qui attend Federer est donc monumental. Sur terre battue, Federer n’a battu Nadal qu’à deux exceptions en 15 confrontations.

Mais les deux joueurs ne se sont plus croisés sur ocre depuis 2013 et la finale à Rome. Et Federer ne s’est plus incliné contre son rival espagnol depuis 2014 et une demi-finale de l’Open d’Australie. C’est même lui qui a remporté leurs cinq derniers face-à-face (sans compter le forfait de Nadal à Indian Wells en mars), tous sur dur ou en salle.

«Nous avons partagé les meilleurs moments de nos carrières sur le court. Ce sera un moment particulier, pour lui, pour moi», décrit «Rafa» avant le 39e épisode de leur rivalité.

Federer, lui, a déjà «hâte de passer le test». À deux mois de fêter ses 38 ans, il devient le demi-finaliste le plus âgé à Roland-Garros depuis plus d’un demi-siècle (51 ans exactement, Gonzales en 1968). Il devient aussi le demi-finaliste le plus âgé en Grand Chelem depuis 28 ans (Connors à l’US Open 1991).