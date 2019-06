«Venez au concert à vélo»: le conseil de Metallica avant sa date du 16 juin au Stade Roi Baudouin

La mobilité s’annonce compliquée lors du concert de Metallica le 16 juin au stade Roi Baudoin. En plus des milliers de fans, le Heysel accueille en effet la course cycliste du Brussels Tour. Le groupe lance donc cet étonnant appel à venir à vélo.

Packard, Ford, Oldsmobile, Buick... Le leader de Mettalica James Headfield est un vrai collectionneur de voitures tunées américaines. Ce qui n’empêche pas le groupe de conseiller... le vélo pour venir à son concert du 16 juin au stade Roi Baudouin. Comme quoi, on peut aimer muscler ses cylindres ET ses mollets. Ou simplement âtre au courant de la réalité des villes qu’on visite.

«Salut la Belgique! Le stade Roi Baudouin est facile à relier à vélo», commence en effet un post Facebook que Metallica a publié ce 3 juin. «Et pas mal de communes sont situées à distance cyclable. Un parking vélo gratuit et sécurisé sera disponible près de l’entrée, au stade Victor Boin, sur l’avenue Houba de Strooper». Last but not least, le groupe promet que «les 1000 premiers cyclistes seront récompensés avec un petit cadeau de la part de Metallica». Tout en conseillant aussi le Villo! ou le park&bike et son stationnement gratuit depuis les parkings du Jardin Botanique de Meise ou du Carrefour de Berchem-Sainte-Agathe. De très bons tuyaux.

Voici la carte que Metallica a publiée sur sa page Facebook. Des conseils qui lui ont été suggérés par le plan mobilité que la Ville de Bruxelles met en place pour ce concert. Metallica / Facebook

Cet étonnant post de la part d’un groupe mondialement connu intervient évidemment dans le cadre du plan mobilité que la Ville de Bruxelles met en place pour ce concert en collaboration avec l'organisateur Live Nation. En effet, des travaux et l’événement cycliste du Brussels Tour au Heysel compliqueront encore un peu plus la circulation sur le plateau ce 16 juin.

Ainsi, un billet spécial Metallica est émis par la SNCB au prix de 10€. Des trains spéciaux de nuit circuleront le 16 juin depuis Bruxelles-Midi, mais uniquement vers la Flandre. La STIB quant à elle a promis de renforcer son réseau et principalement la ligne 5 qui dessert le Roi Baudouin.

Et en voiture?

Vous l’aurez compris: la Ville déconseille «très fortement» de vous rendre au concert en voiture. Seuls deux parkings sont mis à disposition par l’organisateur: celui du Trade Markt (à deux pas du stade, 20€) et celui de Tour & Taxis (vous devrez prendre votre vélo, le bus ou le métro pour gagner le stade, 10€). En dehors de ces deux espaces uniquement valables avec un ticket en prévente, c’est zéro. Il est en effet interdit de se garer sur le site du Heysel ce jour-là, «la police de la route veillera au grain».

Quid si vous ne pouvez vous passer de votre voiture? La Ville de Bruxelles suggère deux options. Le covoiturage d’une part via Eventpool qui met en relation les spectateurs pour le concert de Metallica, et le parking de transit d’autre part sur les sites bruxellois desservis par la STIB (soit Delta, Herrmann-Debroux et Erasme).

Les guitares ont rugi leurs alertes: vous ne pourrez pas dire que vous n’avez pas été prévenus.