Les Franglaises: le sens caché des tubes anglais

Depuis 2011, les copains des Franglaises détournent les hits pop anglo-saxons. Ils seront sur la scène du Cirque royal ce jeudi.

«Eye of the tiger», «I love rock’n’roll», «It’s raining men»… Ces tubes, on les chante sans réfléchir à leur sens. D’abord, parce que c’est de l’anglais et qu’entre les accents et les expressions, on s’y perd un peu, avouons-le. Ensuite, parce qu’on connaît tellement bien la mélodie qu’on ne prête plus vraiment attention aux paroles.

Mais ça, c’est avant de rencontrer la troupe des Franglaises. Depuis huit ans, cette bande de copains joue à Google Traduction en revisitant les chansons cultes anglo-saxonnes, à la sauce française. «Au départ c’est juste un délire de copains, des jeux qu’on peut faire en fin de soirée», témoignent les membres fondateurs. Puis la troupe a grandi. Les Franglaises sont passés aux petites salles pour finir par remporter un Molière.

Des anecdotes décalées

Leur répertoire parcourt les années, s’attachant au côté intergénérationnel des œuvres. «Il faut d’abord que ce soit une chanson très populaire, que tout le monde peut fredonner», expliquent-ils. «Puis on sélectionne celles qui ont un minimum de fond, il faut qu’il y ait une histoire derrière ou que la traduction soit assez drôle, surprenante.» La troupe aime faire découvrir les textes au public. Ils font donc des recherches sur les artistes et les époques avant de choisir les tubes qu’ils interprètent. «Hôtel California, par exemple, on pensait que c’était juste quelqu’un qui prend sa voiture et s’arrête à un hôtel. En fait, il y a tout un parallèle avec la drogue.» Quant à Hello Goodbye, ils ont découvert que les Beatles avaient écrit cette chanson en disant n’importe quoi pour voir si ça allait marcher…

Ce spectacle interactif joue donc avec le sens caché des tubes, à travers des tableaux dansés, des sketchs et tests musicaux. Sur scène, la troupe chante, donc, mais ce n’est pas le critère principal pour faire partie des Franglaises. «Il faut un petit grain de folie, du lâcher-prise et de l’autodérision. Savoir chanter n’était pas essentiel, il faut avoir le sens du rythme plutôt. Et aussi pouvoir être à l’aise avec l’improvisation, savoir écrire des choses. Enfin, c’est comme en société, sur scène il faut être assez ouvert pour s’intégrer et ne pas avoir trop d’ego.» Aujourd’hui au nombre de quinze, chaque membre des Franglaises a donc appris des autres au fil des spectacles. Qui s’offrent régulièrement un rafraîchissement, histoire de continuer à surprendre leur public.

Ce soir au Cirque royal de Bruxelles