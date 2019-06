Brusafe, future école des pompiers, policiers et ambulanciers bruxellois, s’implantera sur le site Blue Star

Le site Blue Star a accueilli les réfugiés en collaboration avec la Ville de Bruxelles et Médecins du Monde. Il va désormais recevoir des policiers et pompiers. Citydev

Brusafe, la future école bruxelloise des métiers de la sécurité, de la prévention et des secours, sera installée sur le site Blue Star à Haren. Après une école temporaire, ce sont des locaux flambant neufs qui seront construits.

Les travaux pour le réaménagement du site Blue Star, un ensemble de 25.000m2 situé sur le site du Planeur à Haren, ont commencé. Ce bâtiment acquis en 2017 a servi à l’hébergement des sans-abri et des migrants de la Porte d’Ulysse. Brusafe, la future école régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours, y sera installée. C’est citydev qui est à la manœuvre, à la demande du Gouvernement bruxellois.

Brusafe regroupera à terme quatre écoles: l’école de police (ERIP), l’école du feu (CFPB), l’institut de formation d’aide médicale urgente (IFAMU) et l’école d’administration publique (ERAP). «Le quatuor emménagera dans ses nouveaux locaux provisoires fin 2019», annonce citydev, l’institution en charge du développement urbanistique.

Le réaménagement aura lieu en deux temps afin de permettre à Brusafe d’occuper temporairement les bâtiments A, B et C dès la fin 2019 et pour une durée de 4 à 5 ans. Cet ensemble sera réaménagé. Il propose 8.800m2 hors sol sur une surface extérieure de 2.500m2: 500 personnes s’y installeront.

En parallèle, les bâtiments D, E et F seront démolis pour faire place à une école flambant neuve. Cette école définitive proposera une infrastructure commune (salles de cours, auditorium…) et les fonctions spécifiques et pratiques de chacune des écoles (stand de tir, exercices pompiers, salles de sport…) Le déménagement opéré, les bâtiments A, B et C seront eux aussi démolis.

Il s’agit d’un besoin criant pour les métiers de l’urgence à Bruxelles. «Salles de classe, hangar, terrain d’exercices, installations sportives...: les quatre écoles existantes ne disposent pas aujourd’hui de locaux adaptés et réunis en des points stratégiques», constate citydev. «Trois d’entre elles sont contraintes de louer divers sites et locaux. Dans Bruxelles, voire même en dehors».