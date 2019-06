Rupture d’une canalisation d’eau à Viesville: la distribution d’eau perturbée

La distribution d’eau est perturbée jeudi à Monceau-sur-Sambre et Marchienne-au-Pont, à la suite de la rupture mercredi après-midi d’une canalisation de la Société wallonne des eaux (SWDE) à Viesville.

Une adduction partant du captage de Viesville et qui alimente une partie de Charleroi s’est rompue vers 16h15. Plusieurs rues ont rapidement été inondées vu le débit d’eau (600 m³/heure).

Les travaux de réparation, compliqués notamment par la présence d’une conduite d’égout et les fortes précipitations, n’ont pas pu être achevés dans la nuit. D’où des perturbations de la distribution et un manque d’eau à Monceau-sur-Sambre, Marchienne-au-Pont et quelques rues de Jumet jeudi matin.

«Quand le chantier de réparation sera achevé, il faudra compter au moins une demi-journée pour que les réservoirs reviennent à un niveau de remplissage suffisant pour permettre une alimentation normale des réseaux de distribution», précise la SWDE. Cette dernière évalue avec la Ville de Charleroi les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour assurer une alimentation alternative pour les riverains touchés.

Un retour à la normale n’est pas prévu avant 18h00.