VIDÉOS | Finales NBA: Sans Thompson et Durant, Golden State voit Toronto reprendre la main

Double champion en titre, Golden State s’est incliné 109-123 devant Toronto dans le match N.3 de la finale des playoffs NBA, le premier sur son parquet de l’Oracle Arena.

Sans Klay Thompson et Kevin Durant, blessés, Steph Curry (47 pts) a tout tenté pour les Warriors, en vain.

Si les troupes de Steve Kerr doivent se débrouiller sans Durant depuis la fin de la demi-finale de conférence contre Houston, c’était une première sans Thompson en playoffs. Malheureusement pour les Californiens, la différence s’est fait ressentir des deux côtés du terrain.

Steph Curry, malgré son nouveau record en playoffs avec 47 points, auquel il a ajouté 8 rebonds et 7 assists, aura été beaucoup trop esseulé devant le cinq de base canadien.

En effet, Nick Nurse a vu chaque joueur de son ‘starting five’marquer 17 unités au moins. Kawhi Léonard, comme à son habitude, a été le meilleur marqueur des siens avec 30 points. Redoutables d’efficacité, notamment derrière l’arc (44,7% de réussite), les Raptors n’ont jamais été vraiment inquiétés.

