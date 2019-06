Louvain-la-Neuve: le collège communal veut un dialogue avec le repreneur des parkings

Les échevins du commerce et des finances d'Ottignies/Louvain-la-Neuve ont appelé mercredi à un dialogue avec le candidat qui pourrait racheter et gérer les parkings souterrains de Louvain-la-Neuve. Le collège communal a appris que la société MyPark, qui a acquis près de 3.900 emplacements de parking sous la dalle de Louvain-la-Neuve en 2005 et en gère près de 1.500 supplémentaires dans la ville universitaire, chercherait à les céder à une autre société. Les échevins tiennent à prendre les devants pour rappeler les contraintes et les obligations liées à ces parkings.

La ville d'Ottignies/Louvain-la-Neuve n'est pas propriétaire des parkings situés sous la dalle de la cité universitaire. Elle n'a donc formellement pas grand-chose à dire dans une transaction qui aurait pour effet de les céder. L'échevin du commerce Cédric du Monceau et son collègue en charge des finances Philippe Delvaux ont toutefois rappelé mercredi que ces parkings sont intrinsèquement liés à la vie et au futur de Louvain-la-Neuve: ils conditionnent l'activité commerciale et culturelle de la ville piétonne.

De plus, d'importantes problématiques comme celle de l'égouttage, du désenfumage, de la gestion des déchets ou des livraisons commerciales font peser des contraintes sur la gestion de ces parkings.

Le collège communal lance dès lors un appel au futur repreneur pour que des rencontres avec la Ville soient organisées en marge des tractations qui seraient en cours pour la cession de ces emplacements situés sous la dalle. L'objectif du collège est de clarifier les différentes contraintes qui pèseront sur ce repreneur, et de travailler avec lui pour améliorer l'attractivité des parkings concernés, et donc celle de la cité universitaire en général pour les visiteurs extérieurs.