PHOTOS | Les élèves ont réalisé une fresque longue de 50 mètres devant leur école

Une vingtaine d’élèves de l’IPES de Seraing ont réalisé une grande fresque pour embellir leur école, mais aussi délivrer un message de tolérance. Ils ont été épaulés par le graffeur Olivier Gratia, mais ont effectué l’essentiel du travail eux-mêmes.

Une certaine fierté régnait le long de l’avenue du Centenaire, à Ougrée, ce mercredi. Une fresque monumentale d’une cinquantaine de mètres de longueur y était inaugurée, sur le site de l’Institut provincial d’enseignement secondaire (IPES) de Seraing. La particularité de l’œuvre, c’est qu’elle a été imaginée et réalisée par une vingtaine d’élèves, issus de la 3e professionnelle «Hôtellerie» et de la 4e professionnelle «Services sociaux».

«La fresque, c’est nous-mêmes qui l’avons peinte. De temps en temps, Olivier Gratia faisait quelques contours. Mais nous devions nous débrouiller nous-mêmes», expliquent les élèves, devant ce mur aux allures d’East Side Gallery berlinoise.

La fresque a été réalisée sur le site d’Ougrée de l’IPES de Seraing. ÉdA Hermann

L’idée a dans un premier temps germé dans l’esprit d’Audrey Smits, enseignante, voyant au quotidien ce mur peu avenant à l’entrée de l’établissement. «L’idée consistait à construire un projet et aborder la fresque autrement que sous l’angle du tag vandale, tout en pensant à l’identité que l’on voulait donner à ce mur. La direction de l’école était partante. J’ai donc sollicité les élèves, qui ont fait preuve de beaucoup de motivation. Je dois dire que je suis très fière d’eux», souligne-t-elle.

Une thématique a dans un premier temps été choisie. «La multiculturalité s’est rapidement imposée. Ce thème concerne notre école, dont les élèves sont de différentes origines et nationalités. Ici, on ne rencontre aucun problème lié à ces différences, ce qui ne signifie pas qu’ils ne rencontrent pas des difficultés à l’extérieur», poursuit-elle. Les réflexions menées en classe ont permis d’aboutir à ce bel intitulé, pour l’œuvre: Tous différents, tous égaux!

L’équipe a fait appel à un graffeur sérésien, bien connu dans la région, à savoir Olivier Gratia. Il est par ailleurs éducateur, dont tout à fait enclin à encadrer ce type de projets. «Nous avons réfléchi ensemble à quoi devait ressembler la fresque, explique-t-il. Beaucoup d’idées ont été émises et au final, on a réussi à contenter tout le monde» avec un panachage de techniques: lettrages, tags, pochoirs, etc.

L’œuvre a été réalisée en une dizaine de journées et, comme le confirme Olivier Gratia, «je les ai laissés se débrouiller, même si j’étais là pour les épauler». La fresque s’inscrit désormais dans le paysage de l’école, de la rue et même d’Ougrée, au terme d’un travail artistique, éducatif, réflexif et collectif fort réussi.

«Ce visage représente une peau, de différentes couleurs, derrière laquelle se trouve tout simplement une personne, si on l’enlève», commente Olivier Gratia. ÉdA Hermann

Le mot «bonjour» dans différentes langues. ÉdA Hermann

ÉdA Hermann

ÉdA Hermann